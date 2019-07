Análisis eSports Life Tycoon o cómo convertirse en estrella del deporte electrónico eSports Life Tycoon Lo nuevo de los creadores de 'Youtubers Life' JORGE GARMENDIA Lunes, 15 julio 2019, 10:26

Los eSports, también conocidos como deportes electrónicos, se han convertido en los últimos años en un verdadero fenómeno de masas a nivel mundial. La clave es sin duda su éxito mediático. En menos de una década el número de seguidores y aficionados ha aumentado de forma abrumadora y las cifras son exorbitantes tanto en términos de audiencia como a nivel económico. Es por ello por lo que, pese a ser una industria relativamente joven, hay quien los considera ya el deporte del futuro. Sea como fuere, está claro es que los eSports han llegado para quedarse.

Las competiciones entre equipos y jugadores de videojuegos no dejan de crecer. Los torneos de los títulos más conocidos, como Counter Strike, FIFA, Fornite, Call of Duty o League of Legends, son los que llenan estadios y suman millones de visionados online, pero cada vez es mayor el número de juegos que cuentan con campeonatos competitivos.

Las disciplinas son muy variadas, aunque en los eSports como en todo deporte de competición, solo los mejores jugadores y clubes alcanzan lo más alto. El resto de los mortales debemos conformarnos con ver los partidos desde la pantalla y practicar con los mandos en la comodidad de nuestro salón.

Sin embargo, si alguna vez te has preguntado cómo sería ser una estrella de los deportes electrónicos y crees que eres capaz de hacerte un nombre en el mundo de los videojuegos competitivos, ahora tendrás la oportunidad de demostrarlo. Porque U-Play Online y Raiser Games nos presentan eSports Life Tycoon, el juego de administración en el que experimentar el emocionante reto de convertirse en profesional de los eSports. Entonces, ¿estás preparado?

En eSports Life Tycoon nos convertimos en los CEO de un club competitivo del famoso juego 'League of Heroes', un MOBA ficticio que nos resultará ciertamente conocido. Así, seremos los encargados de gestionar los problemas, desafíos y necesidades del equipo con el fin de recorrer el mundo de torneo en torneo y dirigir su carrera hacia el éxito en los eSports.

En primer lugar, deberemos crear a nuestro grupo de competidores y personalizar cada uno de sus aspectos, eligiendo entre una infinidad de opciones. Podremos modelar desde la apariencia y la personalidad de los jugadores iniciales hasta el diseño del logotipo o los uniformes del club. Al finalizar nos trasladaremos a la casa de concentración, el lugar donde dar comienzo al reto y donde transcurre la mayor parte de la aventura. La base de operaciones del club cuenta con diferentes zonas donde realizar acciones específicas. Por ejemplo, hay un aula donde el equipo analiza a los rivales y construye su táctica; otra donde pueden entrenar, una zona donde hacer vida social o una sala para descansar.

Nada más comenzar nos damos cuenta de que el aspecto gráfico es el mismo que el estudio U-Play Online utilizó para Youtubers Life y que ofrece unos acabados simpáticos y atractivos de tipo cartoon. Por el contrario, el sonido deja mucho que desear debido a músicas que no ambientan y a la falta de voces en los personajes. Y es que el juego se desarrolla completamente a través de diálogos y textos que, afortunadamente, vienen traducidos a diferentes idiomas.

Volviendo al apartado jugable, nuestro principal objetivo será gestionar de la mejor manera posible la expansión, el marketing, las finanzas y la formación del equipo, así como organizar las tareas diarias de los componentes, como pueden ser el entrenamiento o las sesiones de coaching. Podremos contratar a entrenadores y nuevos empleados, como gerentes de marketing y psicólogos, o incluso mejorar y ampliar la base de operaciones.

Asimismo, para optimizar nuestra alineación necesitaremos buscar a los mejores talentos de otros clubes y lograr así una combinación perfecta de los jugadores que competirán en la arena. De igual forma, estos adquirirán experiencia en los partidos, que podrá ser utilizada para mejorar sus atributos y habilidades.

Por si fuera poco, eSport Life Tycoon nos sorprende con una gran variedad de pequeños eventos complementarios donde tomar decisiones. Por un lado, será importante cumplir los deseos del patrocinador o responder a los correos de los fans, ya que ello afectará a las relaciones del club con las marcas y los aficionados.

Por otra parte, también habrá que tener en cuenta la vida cotidiana de los jugadores y cuidar de su bienestar (físico y mental), asegurándoles un estilo de vida saludable y solventando cada uno de los pequeños problemas que puedan ir surgiendo. A veces los miembros del equipo están nerviosos o discuten entre sí y tendremos que intervenir como líderes del equipo para mejorar la situación. Otras, en cambio, estos enferman o se incapacitan, lo que nos provocará el quebradero de cabeza de tener que encontrar un sustituto.

Una vez los miembros del equipo han trabajado duro, entrenado en cada táctica y dormido lo suficiente, por fin, estarán preparados para el momento de la verdad: el día de la competición. En los partidos, nuestra participación será meramente circunstancial e irrelevante y no podremos guiar a nuestro escuadrón hacia la gloria, salvo realizando algunas elecciones muy simples. El resultado de los encuentros se decide en una simulación en la que la mayoría de las decisiones se toman automáticamente. Un mayor número de opciones y variaciones habrían mejorado este sistema, evitando que el jugador se sienta como un mero testigo del enfrentamiento.

En este sentido, son en realidad la gran cantidad de factores previos a los partidos los que verdaderamente deberemos de tener en cuenta si queremos alcanzar la victoria. No olvidemos que solo ganando seremos capaces de ir ascendiendo hasta la máxima categoría, así que cumplir en todo lo anterior será necesario para sacar el máximo partido al equipo y lograr disputar los torneos más importantes del planeta.