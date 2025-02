José Carlos Castillo Jueves, 24 de octubre 2019, 11:14 Comenta Compartir

Mucho ha llovido desde que Hiroshi Fujimoto engendrase uno de los mayores fenómenos del manga, allá por 1969. Doraemon, el gato cósmico, saltó del papel a la televisión cuatro años después y ya en 1980 pudimos verle proyectado en una sala de cine. En España tuvimos que esperar hasta comienzos de los 90, cuando las cadenas autonómicas convirtieron al personaje en compañero de meriendas para toda una generación.

El resto es historia: Doraemon ha protagonizado cuatro decenas de largometrajes y uno de los animes más logenvos que se recuerdan, lo que derivó también en merchandising de todo tipo (videojuegos inclusive). 'Story of Seasons' supone así la última incursión del gato robot en el segmento del ocio electrónico, cual spin-off de una saga harto popular en el país del sol naciente.

Story of Seasons surgió cual escisión de la franquicia Harvest Moon, todo un referente en el ámbito de la simulación agrícola y ganadera (mucho antes de que 'FarmVille' o 'Stardew Valley' se hiciesen un nombre). De este modo, el título que nos ocupa cimenta su jugabilidad en el cuidado de una granja y la interacción con los habitantes del pueblo en que se ubica. La única diferencia fundamental respecto a una entrega 'al uso' es la supresión de los romances en que puede verse envuelto el protagonista, dado que el guión concierne a Doraemon, Nobita y compañía.

Todo comienza cuando este últmo planta una misteriosa semilla como proyecto escolar veraniego, lo que genera un vórtice espacio temporal que traslada a la pandilla a una villa tan misteriosa como anquilosada. Allí deberán encontrar la forma de volver a su hogar, no sin antes buscar un trabajo que les permita ganarse el sustento entremedias. De este modo, Doraemon termina en la secretaría del alcalde; Shizuka de auxiliar de clínica; Suneo como pinche y Gigante de ayudante en la carpintería local.

El bueno de Nobita, a quien controlamos, tendrá que conformarse con levantar una granja desde los cimientos: labrar la tierra, plantar las semillas y regalarlas; cuando no construir establos, adquirir ganado y cuidarlo como es debido. Todo con tal de cosechar frutas y tubérculos; llenar el cántaro de leche o acopiar huevos (por poner sólo algunos ejemplos), que luego venderemos para continuar el proceso de expansión. Más adelante en el juego podremos ampliar nuestra casa y pertrecharnos de fogones (con los que preparar suculentas recetas), practicar la minería, pescar e incluso recoger bichos al más puro estilo Animal Crossing.

Antes de todo ello nos aguarda un tutorial repleto de atractivas secuencias anime... y mucho texto (en castellano). Tal así que tardamos cerca de una hora en tomar el control, una vez descritas las principales mecánicas. Esto ya deja a las claras que no estamos ante un título para todo el mundo: Story of Seasons se toma su tiempo y nos pide calma plena. No por jugar más horas habremos avanzado más rápido en la trama principal, pues los eventos que la conforman acontecen casi de forma aleatoria, tras haberse cumplido unos condicionantes de los que a menudo no somos conscientes.

El juego discurre acorde a un reloj y un calendario estacional: nos levantamos a las 6 de la mañana y se nos recomienda dormir a medianoche. Entre tanto debemos labrar el campo, recolectar ítems y dialogar con los aldeanos (proveedores de misiones secundarias), siempre atentos a un indicador de aguante. Si éste se agota nos desamayaremos, por lo que conviene echarnos pequeñas siestas para adelantar la hora del día y recuperarnos. Esto último también resulta útil cuando no queramos esperar a la apertura de cierto comercio, ya que cada cual tiene su propio horario.

A fin de cuentas, la 'stamina' limita la cantidad de tareas que podemos acometer a diario, por lo que toca ocupar el resto del tiempo deambulando por un mapa contenido aunque repleto de posibilidades. Será entonces cuando, generalmente de improviso, saltarán las secuencias que nos permitan dilucidar el camino a casa. Y más vale prestarles atención, porque el juego no cuenta con un listado de tareas que consultar, lo que puede dejarnos vendidos en más de una ocasión. Aunque los desarrolladores han incluido una opción para visualizar las secuencias previamente desbloqueadas, resulta todo un engorro.

Si uno consigue hacerse al ritmo pausado del juego, no obstante, resulta una experiencia idónea para desconectar de códigos más complejos o del mero ruido cotidiano. Además, el mentado calendario alberga numerosas festividades y concursos en los que participar, lo que mitiga la monotonía en que podamos incurrir partida tras partida (sembrar, regar y vuelta a empezar).

El envoltorio es otra pieza clave para el conjunto: los gráficos de estilo pictórico, repletos de colores pastel, casan con el tono apacible de la obra. Disfrutarlos bajo la mayor densidad de píxeles de la nueva Nintendo Switch Lite es toda una delicia. Menos suerte ha corrido una banda sonora que al principio nos imbuye de un aura relajante, pero con el tiempo peca de repetitiva. El doblaje en versión original (japonés) convence durante las cinemáticas, pero en la práctica el resto del juego se limita a efectos de sonido chirriantes, que nos han llevado a desconectar el volumen en más de una ocasión.

Ampliar Nuestra valoración Aunque la incursión de Doraemon en una franquicia como Story of Seasons extrañó de primeras, Marvelous y Brownies han casado perfectamente sendos universos. El gato cósmico y su trupe no se sienten extraños en la apacible villa del juego, donde acabamos plantando, pescando y ordeñando como técnica de relajación. Los jugadores más impacientes, por ende, no tolerarán un ritmo de juego pausado e irregular, donde no siempre resulta fácil saber qué hacer a continuación. No pasa nada: hay juegos (y géneros) que no son para todo el mundo.