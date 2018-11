Análisis Deraciné, una aventura narrativa en realidad virtual Deraciné / From Software From Software firma la última exclusiva para PlayStation VR RAÚL ROMERO Martes, 27 noviembre 2018, 11:51

Sony está implicándose con PlayStation VR: juegos de todos los géneros para todos los públicos. y para todos los gustos. De forma casi velada, los grandes estudios se están acercando al visor de realidad virtual, entre ellos Bethesda, Capcom y ahora From Software.

Los creadores de 'Bloodborne' firman 'Deraciné', donde encarnamos a un espíritu gentil. Interactuaremos así con seis chicos en un orfanato, resolviendo puzles y desgranando la impecable trama del juego.

Los personajes lucen correctamente, con facciones bien marcadas salvo al acercarnos, cuando pierden detalle. Por su parte, el movimiento del ente es algo brusco y rompe con la magia.

La banda sonora está magistralmente compuesta y nos adentra en el imaginario de Hidetaka Miyazaki, pero no la percibiremos salvo que nos paremos a escuchar. Sin duda de lo mejor del juego.

Es en el terreno jugable donde encontramos un talón de Aquiles, al no haberse interpretado bien el lenguaje de la realidad virtual. Cada mando PlayStation Move corresponde a una de las manos, de forma que interactuemos con ítems y rompecabezas. Aunque el agarre se antoja preciso, sin problemas de posicionamiento, el sistema de teletransporte no casa con las sensaciones de flotación que suponemos a un ente. Si se ha hecho así por la temida cinetosis, no hay excusas: otros títulos han solventado el problema a la perfección ('Solus Project' es un buen ejemplo).

Por lo demás, aspectos como los puzles pueden resultar demasiado evidentes en ocasiones y el motor de colisiones nos juega malas pasadas. Nada que no pueda solventarse con un parche, en cualquier caso.

Si estás buscando algo diferente en VR, Deraciné es buena opción. Eso sí, tened en cuenta que dura un suspiro... Si queréis saber más del juego no os perdáis nuestra crítica en vídeo, a continuación.