Análisis Code Vein: apocalipsis sanguinolento
MARC FERNÁNDEZ
Miércoles, 2 octubre 2019

Más allá de la franquicia que ha hecho tendencia y ya todos conocemos, el género de los 'Souls-like' nos ha dado más de una joya a lo largo de estas últimas dos generaciones. Son juegos que, si eres afín a su estilo y mecánicas, son divertidos y deparan una cantidad cuasi infinita de horas. El resto de estudios que quieran sumarse al carro con juegos de corte 'soulsborniano' no pueden limitarse simplemente a copiar la formula y correr, si no que tienen que poner su granito de arena para no estancarse en la reiteración.

Por poner algún ejemplo, mi Souls-like favorito es 'Let it Die', la locura surgida de la mente de Goichi Suda (uno de los desarrolladores más característicos del panorama nipón), quien ha sabido adaptar las bases del género construyendo un mundo enteramente propio y original, sin abusar de los excesivos parecidos con la saga de Miyazaki.

Por su parte, Bandai Namco ha sabido aprovechar su cercanía con From Software y nos ha traído su propia versión de los action RPG. Con inspiraciones más que claras, pero reinventando la fórmula y aportando nuevas ideas para gozo y disfrute de todos los aficionados, nos llega Code Vein, título que ha sufrido incontables retrasos e incertidumbre con respecto a su lanzamiento. Un producto sólido que nada tiene que envidiar a sus predecesores.

Esa es la principal virtud del título de Bandai Namco, que viene con la suficiente carga de nuevas ideas como para consolidarse como una franquicia de peso; no sé cómo le irá en un futuro ante la aparición de posibles iteraciones, pero desde luego que esta primera aparición de la IP tiene mucho que decir. Su estética de anime de vampiros, que recuerda claramente al estilo utilizado en la obra de Sui Ishida (Tokyo Ghoul), es toda una declaración de intenciones; y su argumento de corte más tradicional introduce cinemáticas plagadas de texto, desmarcándose de la dinámica de reconstruir la narrativa mediante el 'lore'.

Su propuesta jugable se aleja del frenetismo visto recientemente en Sekiro y recupera el carácter rolero de los Souls. Podremos subir de nivel, alterar nuestras características, modificar y potenciar nuestro equipamiento y un sinfín de cosas más… Pero hay algo que lo hace especial ante el resto, se trata de la mecánica en la que se fundamenta la jugabilidad de Code Vein: los códigos de sangre. Su explicación en la historia es sencilla: cada resucitado (así es como llaman a los vampiros), posee un código de sangre que le define. Esto en términos jugables se traduce en que cada código otorga al resucitado una serie de habilidades y estadísticas concretas que lo diferencian del resto.

Hasta aquí todo normal, los roleros entenderíamos los códigos de sangre como los análogos vampíricos de las clases tradicionales (tipo guerrero, mago, pícaro, etcétera). La cuestión es que nuestro querido protagonista, totalmente personalizable, es de tipo de sangre 'vacío', o lo que es lo mismo, no posee un tipo de sangre fijo. Eso nos permite, alterar y modificar las clases a nuestro antojo y en cualquier momento.

Y no todo acaba aquí. Cada clase, además de variaciones en las estadísticas (fuerza, destreza, estamina…), dispone de una serie de habilidades tanto activas como pasivas. 'Dashes' fantasmales con generosos ratios de 'frames' de invulnerabilidad, combos de golpes y todo tipo de hechizos de ataque y protección. Pues bien, todas estas habilidades se pueden «heredar», es decir, que después de darles un buen uso y dominarlas, podemos equiparnos cualquiera de ellas llevando un código de sangre que no le pertenece. Tenemos un total de 8 huecos para habilidades activas y 4 para las pasivas por código, ergo las posibilidades de combinación son casi infinitas.

Para todo lo demás la sensación de déjà vu es constante, el juego es complejo y su dificultad tramposa obliga al jugador a adaptarse en todo momento; la clave reside en gestionar correctamente las barras de vida y resistencia, además del maná, bautizado aquí como icor, para el uso de las habilidades y hechizos. Los mapas son grandes pero plagados de estrechos pasillos, y los enemigos son IAs encriptadas cuyos patrones de ataque deben ser bien estudiados si queremos salir airosos de los enfrentamientos. Los musgos hacen la función de las hogueras que todos conocemos, y los monstruos reaparecen al descansar en ellos, exceptuando los jefes finales, claro.

Aunque esta vez la travesía no se torna tan compleja y solitaria. Tenemos la posibilidad de que nos acompañe uno de los simpáticos npcs con los que formaremos grupo durante los primeros compases de la aventura. Es opcional, pero parece una medida razonable teniendo en cuenta la tasa de devoluciones y de gente que no llega a terminarse este tipo de títulos para que no se vean tan abrumados, y terminen usando 'mods' que mermen la experiencia de juego. Además, existen una serie de dones (las habilidades antes mencionadas) que solo pueden activarse si está presente un compañero en concreto, así que el incentivo es doble. Pero sin duda, lo más destacable resulta ser la oportunidad de poder jugar un compañero vía cooperativo online; más accesibilidad a cambio de mayor diversión para aquellos que prefieran la compañía.

Jugablemente hay poco que achacarle al juego, los combates son cada vez más divertidos, y la progresión se nota al ir ascendiendo niveles nuestro personaje. Las primeras horas de juego enganchan rápido gracias a que se invita al jugador a experimentar con las diferentes combinaciones posibles que ofrecen los códigos de sangre y las distintas armas a probar. No me quiero olvidar de los jefes finales, espectaculares y de diseños muy vistosos, cual mayor aliciente del juego. Sin querer explayarme mucho para evitar destripes, diré que los enfrentamientos son brutales desde el primero hasta el último.

La historia no es ninguna revolución. Tiene sus momentos álgidos de suspense, pero el resto se hace bastante anodino. Donde destaca especialmente es en su estilo visual y en la banda sonora; en lo gráfico por el uso de diferentes tonalidades de rojo intenso que lo caracterizan, muy apropiado dada la importancia de la sangre en el argumento; y la banda sonora es sencillamente espectacular, con temas que se quedarán para el recuerdo de sus jugadores. Su pero más grande es que técnicamente es irregular: los bajones de fotogramas se hacen de notar, problema que lleva afectando al juego desde anteriores betas y que al parecer no ha llegado a corregirse del todo.