Videoanálisis Bloodstained: la otra (buena) cara de Kickstarter Bloodstained: Ritual of the Night El sucesor espiritual de Castlevania cumple con las expectativas RAÚL ROMERO Jueves, 27 junio 2019, 10:45

11 de mayo de 2015. 'Bloodstained: Ritual of the Night' irrumpe en Kickstarter para regocijo de no pocos aficionados: Koji Igarashi, productor de la serie Castlevania desde 2001 hasta 2010, quiere materializar un sucesor espiritual.

El éxito fue incontestable: 5,5 millones de dólares lo convirtieron en uno los videojuegos con mayor recaudación en la plataforma de financiación colectiva. No obstante, como suele ocurrir en estos casos, el proyecto sufrió incontables traspiés (y retrasos). Su lanzamiento estaba previsto en 2017 para la mayoría de sistemas en el mercado, pero las versiones de Wii U, PlayStation Vita, macOS y Linux acabaron en agua de borrajas. Tuvieron que ver, respectivamente, el anuncio de Nintendo Switch; la descatalogación de Vita y numerosos problemas de compatibilidad más allá de Windows 10.

Dos años después de lo estipulado, justo cuando los mecenas se habían mentalizado de que Bloodstained no satisfaría expectativas, el juego recala en Xbox One, PlayStation 4 y la consola híbrida de Nintendo. Lo hace demostrando que un desarrollo postergado no siempre equivale a desastre, algo que también tendrá que demostrar 'Shenmue III' el próximo noviembre.

Si queréis saber qué nos ha parecido el título (amén de su desarrollo, premisa y mecánicas), reproducid la crítica en vídeo bajo estas líneas.