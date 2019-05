Análisis Ace Attorney Trilogy: jugando a los abogados Ace Attorney Trilogy Phoenix Wright irrumpe en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC MARC FERNÁNDEZ Miércoles, 8 mayo 2019, 11:21

Ocurre en muchas ocasiones que los propios personajes de un videojuego terminan por superar a la obra en sí. Cuando Shu Takumi (creador de Ace Attorney) lanzó su primer juego allá por 2001, nunca imaginó hasta qué punto Phoenix Wright llegaría a convertirse en uno de los personajes más carismáticos de Capcom. Máxime viniendo de una saga que tenía todas las papeletas para caer en el olvido, como suele ser habitual en el género. Sin embargo, el abogado novato consiguió hacerse un hueco en los corazones de los jugadores de Game Boy Advance.

La clave de su éxito fue el presentarnos el mundo de la abogacía de forma ingeniosa y divertida; metiéndonos en la piel del abogado defensor más novato de todos para que cualquier jugador pudiese resolver un caso sin comerse mucho la cabeza (y sin disponer de base alguna en cuanto a jurisprudencia). Todo ello manteniendo el estilo de videojuego conversacional que caracteriza a las 'visual novels' japonesas, y combinando mecánicas de aventura gráfica 'point and click' con una interfaz la mar de asequible.

Por desgracia, aquí en España tuvimos que esperar hasta bien entrado 2006 para poder catar la saga en su máximo esplendor, por lo que Capcom, junto con Nintendo, hicieron bien en traernos la trilogía completa para Nintendo DS, completamente traducida y localizada al castellano. Sin embargo, más allá de la cuarta entrega, para el resto de las iteraciones nos tuvimos que conformar con las versiones de los juegos sin traducir y vía descarga digital.

Lo mismo ocurre con el título que hoy nos concierne, 'Ace Attorney: Phoenix Wright Trilogy HD' implica el regreso de la trilogía original a nuestras consolas de sobremesa: Nintendo Switch, Xbox One, PS4 y Steam. Los tres títulos que componen el pack de juegos (Ace Attorney, Justice for All y Trials and Tribulations) conforman un total de 14 casos que tendremos que resolver ante los tribunales, tirando de las evidencias y exprimiendo nuestra habilidad deductiva hasta el límite.

Esta trilogía es, sin duda alguna, la versión más pulida de los tres primeros juegos que podemos encontrar hoy día en el mercado. Eso sí, los tres juegos se encuentran totalmente en inglés. Su nivel de vocabulario no es que sea muy alto, sin embargo, dada la excelente localización de los títulos, puede que haya expresiones que se nos escapen de las manos. Para este verano se ha confirmado un parche que incluirá un total de 4 idiomas más, entre los que se encuentran el francés, el alemán, el coreano y el chino. El castellano no está incluido, por lo que los hispanohablantes nos quedamos sin poder disfrutar de la traducción de Nintendo DS, lo cual no es de extrañar ya que éstas pertenecerían a la gran N y no a Capcom.

Si aún así el inglés no supone problema para nosotros, estamos de enhorabuena. Tanto acérrimos como simpatizantes podrán disfrutar del gran remozado gráfico y estético del que gozan estos juegos. El reescalado gráfico en HD es notorio si los comparamos con las texturas originales en DS; los fondos han pasado de ser simples sprites a ilustraciones en alta definición; los textos han sido revisados y las tipografías ahora se ven mucho más claras que antaño. Y por fin, la banda sonora se escucha a la perfección, sin los problemas de calidad que ofrecían en su momento los altavoces de las portátiles. Detalles a fin de cuentas, pero que sin duda tornan más agradable la experiencia.

Tramas y mecánicas no han sufrido cambios de ningún tipo. Los juegos siguen organizándose de la misma manera: cada caso a resolver dispone de dos partes, una parte de investigación, en la que tendremos que reunir pruebas físicas y toda la evidencia posible, para luego, en el juicio, tener todas las herramientas disponibles y poder salir airosos en todos los casos. Como abogados, tendremos que defender a clientes que han sido acusados de espantosos asesinatos, señalando las contradicciones en las declaraciones de los testigos y convenciendo así a la fiscalía para librar de la condena a los inocentes.

A quien no haya tenido la oportunidad de probar algún Ace Attorney esta premisa puede parecerle poco emocionante. Es evidente que este formato no resulta muy atractivo para el jugador medio, sin embargo, el amante de los puzles puede encontrar una verdadera joya. La saga ha envejecido muy bien, los diálogos no se hacen pesados en ningún momento y el fuerte de los juegos (el carisma de sus personajes) es el mayor aliciente para que la trama te enganche y no puedas dejar de jugar. Además, llega al mercado a precio reducido.

Quizás se echa en falta algún que otro ajuste técnico. Por ejemplo, no existe historial de conversaciones como suele ser común en las novelas visuales, por si queremos revisar algún que otro diálogo. Es de extrañar, ya que en entregas anteriores contábamos con ello. También podría haberse incluido un calibrador de la velocidad de los textos, para que a los lectores hábiles no les resulten tan pesadas las conversaciones.