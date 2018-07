Análisis de Wolfenstein 2: The New Colossus para Nintendo Switch Wolfenstein 2: The New Colossus / Bethesda La secuela de The New Order, aún más brillante RAÚL ROMERO Martes, 24 julio 2018, 13:17

Nintendo Switch sigue recibiendo conversiones. En este caso de uno de los shooters más aclamados de los últimos tiempos, The New Colossus, con que Bethesda recupera una franquicia insignia del género shooter.

Así lo reseñábamos hará unos meses, tras su lanzamiento en PlayStation 4, Xbox One y compatibles: «Wolfenstein II: The New Colossus es un juego fantástico, y demuestra que The New Order no fue fruto de la casualidad. Esta segunda parte es un ejemplo de aquello a lo que el género de disparos en primera persona debería aspirar: un juego redondo, que no renuncia ni a una historia bien escrita ni a una acción depuradísima, en el que cada detalle está pulido al máximo. Por desgracia, el género de acción se estancó durante unos años con propuestas formulaicas, simplonas y conformistas; pese a ser un género que debería estar orientado a adultos por su carga de violencia, muchos juegos se confeccionaban de la forma más simple, como si estuvieran pensando en un público más joven y considerando (erróneamente) que éste no busca profundidad. Machinegames vuelve a demostrar que se puede hacer un juego de disparos inteligente y triunfar. Que dure muchos años«.

¿Qué diferencias presenta el juego y cómo rinde en la consola híbrida? Reproducid el siguiente vídeo para descubrirlo.