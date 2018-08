Análisis de Harvest Moon: Light of Hope para PS4, Nintendo Switch y PC Harvest Moon: Light of Hope / Natsume Natsume celebra el vigésimo aniversario de la franquicia JORGE GARMENDIA Martes, 14 agosto 2018, 14:23

Coincidiendo con la celebración del veinte aniversario de la saga, a finales de junio de este año se estrenó Harvest Moon: Light of Hope (Harvest Moon: la luz de la esperanza), el que es ya el quinto título publicado de la conocida serie desde la división de Marvelous y Natsume.

En sus dos modalidades, Edición especial y Edición coleccionista, esta nueva entrega de la exitosa franquicia se presenta en occidente con el objetivo de marcar distancia con anteriores títulos de la saga y juegos de simulación del mismo estilo como Stardew Valley. Por eso, Light of Hope otorga mayor importancia que sus predecesores a la historia y al contexto, sin perder el espíritu que ha convertido a Harvest Moon en lo que es hoy día.

En esta ocasión, nuestra aventura comienza cuando decidimos partir en un viaje hacia otras tierras que descubrir y donde emprender una nueva vida. Inesperadamente, nuestros planes se ven truncados cuando una fuerte tormenta en el océano hará que acabemos varados en una curiosa aldea portuaria. Pronto, gracias a las atenciones de la doctora Jeanne despertaremos sanos y salvos, aunque algo confundidos, y descubriremos que la tormenta, a su paso, no solo dejó grandes destrozos en la isla sino que dispersó una serie de artefactos por todo el territorio, interrumpiendo completamente el transcurso y el poder de la naturaleza.

Ante la imagen de un entorno devastado y con el objetivo de colaborar en devolver a la isla su antiguo esplendor, decidiremos quedarnos para ayudar a los habitantes en la reconstrucción de la ciudad y de su importante faro. Así, como era de esperar, deberemos recolectar materiales para las reparaciones, trabajar los cultivos y cuidar el ganado para que todo vuelva a la normalidad.

Un argumento que, sin ser espectacular, se presenta interesante desde un primer momento y que con el paso de los acontecimientos se mantiene a ritmo constante, haciendo progresar la historia de manera adecuada, con lo que el usuario no llega a sufrir la sensación de que el juego se resume a encadenar golpes de azada en una sucesión interminable. Una pena que los excesivos tiempos de carga empeoren una experiencia que debiera ser rápida y dinámica en su conjunto.

No obstante, Harvest Moon: Light of Hope no deja de ser lo que es, un título de simulación de agricultura orientado a la realización de tareas con algunos elementos de aventura y de gestión de personajes. Principalmente para ir avanzando en el juego y siguiendo la receta tradicional de Harvest Moon, tendremos que administrar nuestro tiempo a lo largo del día para cultivar, recolectar, criar animales o extraer los materiales de las minas. En cambio, esta vez, deberemos tener siempre presente el objetivo principal conectado con la historia: reconstruir la aldea.

Además, existe la posibilidad de entablar conversaciones con la gente del pueblo, ya sea para completar sus peticiones y desbloquear nuevas áreas u objetos, o simplemente para hacer amigos, entre los que puede encontrarse esa persona especial con la que formar una familia.

Con el paso del tiempo, el apartado gráfico de Harvest Moon ha ido tomando diversas versiones, alguna más acertada que otra, pero siempre ha mantenido su característico tono infantil. Esta vez, Natsume y Rising Star Games han decidido mezclar el aspecto 2D clásico con el arte 3D de las últimas entregas, en lo que han denominado estilo visual «retro plus». Un concepto muy criticado pero que luce bastante bien y enriquece la obra. Una pena no poder decir lo mismo de la banda sonora, monótona y plana que satura la experiencia con el paso de las horas.

La jugabilidad es muy similar a lo que venimos viendo en otros Harvest Moon pero con pequeñas modificaciones, como la implementación de nuevas mecánicas de reconstrucción, por ejemplo. Ahora al colocarnos delante de un edificio a reparar podremos observar cuáles son los elementos necesarios para poder arreglarlo. Una vez recogidos nos permitirán devolver la estructura a su estado inicial como por arte de magia. En contrapartida, algunos controles y opciones, como sembrar o regar, resultan toscos y poco precisos. Requieren demasiada «destreza» y paciencia para ser movimientos que se repiten innumerables veces a lo largo del juego, lo que puede resultar frustrante a medio plazo.