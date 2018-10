Análisis de Capcom Beat'Em Up Bundle: nostalgia de recreativa Final Fight / Capcom Siete juegos clásicos disponibles para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC RAÚL ROMERO Miércoles, 3 octubre 2018, 10:03

Capcom ha sorprendido a todos con el lanzamiento de su recopilatorio definitivo, un compendio de juegos sacados del alma recreativa de la marca. De esta forma podrás repartir estopa al gusto en siete títulos que los amantes de los mamporros sabrán apreciar: Final Fight, Knights of the Round, King of Dragons, Warriors of Fate, Armored Warriors, Battle Circuit y Captain Commando.

Empezamos por el que quizás sea el más conocido, Final Fight, un yo contra el barrio que dejó una huella imperecedera en los ojos de los talluditos. Haggar, Cody y Guy son los personajes a elegir en lo que estuvo a punto de ser Street Fighter 2 (nada menos). Al ver que el proyecto tenía su propia personalidad, Capcom decidió crear una marca desde cero.

Sobre King of Dragons y Knights of the Round, la premisa es idéntica: limpiar la pantalla y seguir avanzando. Sí que difieren en ambientación. El primero es de trasfondo fantástico medieval y el segundo tira de mitos artúricos. Subidas de nivel, diversos objetos potenciadores... estos juegos fueron auténticos protagonistas de los salones arcade.

Por otro lado Warriors of Fate tiraba de ambientación asiática para presentarnos a unos fornidos guerreros. La novedad es que podríamos utilizar caballos como elemento de ataque. Captain Commando fue igualmente bien recibido en todo el mundo, con personajes carismáticos y dispares, ambientación futurista y jugabilidad a prueba de bombas marca de la casa.

De los dos últimos decir que son el verdadero motivo, para mí, de adquisición de este Capcom Beat´Em Up Bundle. Armored Warriors y Battle Circuit no salieron para el mercado doméstico, la única manera de jugarlos era en una máquina arcade, por eso es tan especial que estén incluidos. Son juegos iguales en concepción a los anteriores, pero en uno manejamos mechas (robots gigantes pilotados) y en otro, de ambientación psicodélica, podemos jugar hasta cuatro usuarios de forma simultánea.

En resumidas cuentas, un buen recopilatorio que peca de tener unos menús algo arcaicos para los tiempos que corren. Se podría haber incluido algún que otro título como The Punisher o Shadow Over Mystaria y faltan opciones de visualización, por lo demás es un pedacito de historia que ningún aficionado al género debería perderse.