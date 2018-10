Zuckerberg, víctima del hackeo a Facebook

El pasado viernes, Facebook anunciaba que 50 millones de cuentas habían sido hackeadas y otras 40 millones están bajo vigilancia. Una brecha de seguridad en la que un atacante o varios podrían haber accedido de manera ilegal a información de los usuarios de la red social aprovechando una vulnerabilidad en el software de la plataforma.

De momento, Facebook no ha dado más detalles del ataque y afirman «que la investigación está abierta». Por el momento, sí se conocen dos de las víctimas de este ataque reciente: Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, y Sheryl Sandberg, COO.

El problema detectado por la plataforma tiene su origen cuando «los atacantes explotaron una vulnerabilidad en el código de Facebook que afectó (Ver cómo), una función que permite a los usuarios observar cómo otras personas ven sus perfiles. De esta forma, permitió a los atacantes robar las credenciales de acceso que podían usar entonces para controlar las cuentas de los usuarios», explicó la compañía en un comunicado el pasado viernes.

A la espera de la confirmación oficial de las cuentas atacadas, para saber si se ha sido uno de los afectados es tan sencillo como acceder a la aplicación y si no has sido expulsado podría ser que la cuenta no estuviera afectada. « Este es un problema de seguridad realmente serio, y lo tomamos en serio», apuntó el viernes Zuckerberg.

Multa millonaria

Aún con los ecos de Cambridge Analytica resonando en las oficinas de Facebook, ahora los contables de la red social se preparan para hacer números y hacer frente a la multa millonaria que puede llegar a Palo Alto.

Con el Reglamento de Protección de Datos europeo ya en vigor, la tecnológica, según The Wall Street Journal, se enfrentaría a una multa de 1.400 millones de euros aproximadamente. Una cantidad importante para muchas compañías, pero que Facebook podría hacer frente a ella ya que cuenta con una facturación superior a los 30.000 millones.

La normativa europea de obligatorio cumplimiento desde el pasado 25 de mayo establece multas de de hasta 20 millones de euros o del 4% de la facturación anual en caso de cometer una falta grave.

Tras anunciar el ataque, Facebook también reconoció un aspecto también alarmante para no solo los usuarios de la red social. Instagram, Spotify o Tinder también están bajo lupa, ya que si la cuenta de Facebook afectada estaría vinculada a otras cuentas en otras plataformas los atacantes también podrían haber accedido a esa información privada que le daría acceso a la aplicación.