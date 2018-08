Facebook detecta una campaña de manipulación política en EE UU La red social cerró más de 30 páginas cuyo objetivo era influir en sus usuarios a pocos meses de las elecciones legislativas COLPISA/ AFP Miércoles, 1 agosto 2018, 08:59

Facebook ha anunciado que ha eliminado más de 30 páginas y cuentas que estaban involucradas en un «comportamiento coordinado» de manipulación política de la opinión pública previo a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.

«Este tipo de comportamiento no está permitido en Facebook porque no queremos que la gente o las organizaciones creen redes de cuentas que engañen a otros sobre quiénes son o lo que están haciendo», ha manifestado la red social en un comunicado de prensa confirmando una información publicada en el diario estadounidense The New York Times.

La compañía comunicó esta semana que había detectado en el transcurso de sus investigaciones sobre la injerencia electoral una campaña continuada pensada para influir en los comicios legislativos de noviembre, en la que se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes de EE UU, un tercio de los senadores del país, los gobernadores de 36 estados y una gran cantidad de alcaldes.

La empresa señaló que aún no determinó quienes están detrás de estas cuentas y que hasta ahora no pudieron vincularlas con Rusia, país al que las autoridades estadounidense acusan de haber intervenido en los comicios presidenciales de 2016, en los que resultó ganador Donald Trump. Reportes de inteligencia concluyeron que Moscú buscó influir el voto a favor de Trump a través de anuncios en línea que escalaron las tensiones y la división.

A poco más de tres meses de las elecciones, el fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, informó del nuevo descubrimiento.

«Una de nuestras principales prioridades en 2018 es impedir el mal uso de Facebook», escribió el ejecutivo en su «muro». «Creamos servicios para acercar a la gente y queremos asegurarnos que estamos haciendo todo para prevenir a cualquiera en usar la herramienta para separarnos».

Trump, ahora presidente, ha minimizado repetidamente la intervención del Kremlin en la democracia estadounidense, generando incluso una tormenta mundial al reunirse con Vladimir Putin y poner en duda la veracidad de la investigación.

Aunque la Casa Blanca insistió en que el mandatario «no tolerará interferencia extranjera en el sistema electoral, de ninguna nación o algún actor malicioso», según dijo a periodistas el secretario adjunto de prensa, Hogan Gidley.

La compañía indicó en un comunicado que una «parte de esas actividades es coherente con lo que había visto de parte de la Internet Research Agency (IRA)», la organización rusa que creó y manejó muchas cuentas falsas en Facebook durante el proceso electoral pasado.

«Tenemos evidencia de algunas conexiones entre estas cuentas y las cuentas de IRA que fueron eliminadas el año pasado (...), pero también hay diferencias», dijo el jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamps, en una conferencia telefónica con periodistas. «No creemos que la evidencia es lo suficientemente fuerte en este momento para públicamente atribuir (las nuevas cuentas) a la IRA (...). No podemos decir si es la IRA con mejores capacidades o una organización diferente».

Facebook indicó en todo caso que los autores fueron «más cuidadosos para cubrir sus huellas».

Perfiles eliminados

El fiscal especial Robert Mueller investiga si la campaña de Trump conspiró con Rusia para impulsar el triunfo del magnate republicano.

Mueller imputó a la IRA y a 12 hackers vinculados a esa organización.

En total, fueron 32 los perfiles de Facebook e Instagram (propiedad del grupo) eliminados debido a un «inauténtico comportamiento coordinado». La más antigua fue creada en marzo de 2017 y la más reciente en mayo de 2018. En total, habían publicado cerca de 10.000 mensajes. Esas páginas tenían 290.000 seguidores y gastaron 11.000 dólares para promocionar cerca de 150 contenidos («ads»), haciéndolos así más visibles.

Una de estas cuentas que operaba de forma encubierta estaba tras la convocatoria de una contramarcha a un evento de la organización de ultraderecha «Unite the Right» el 10 de agosto en la capital Washington DC.

El grupo señaló que informó de estos descubrimientos a las fuerzas del orden, el Congreso y otras compañías de tecnología, así como también tiene planeado contactar a suscriptores de la red social que manifestaron interés en asistir a esa protesta.

El senador demócrata Mark Warner, miembro de la comisión de Inteligencia de la cámara alta, señaló que este «hallazgo es una prueba más de que el Kremlin continúa explotando plataformas como Facebook para sembrar la división y difundir desinformación». «Me alegra que Facebook esté tomando algunas medidas para identificar y encarar esta operación», apuntó.

El jefe de ese comité, el republicano Richard Burr, felicitó a Facebook por tomar «este muy necesitado paso al frente para limitar el uso de esta plataforma por campañas extranjeras», que buscan «sembrar discordia, desconfianza y división». «Los rusos quieren un Estados Unidos débil».

Legisladores estadounidenses han presentado varios proyectos de ley destinados a aumentar la seguridad electoral.

El jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aplaudió igualmente la acción de Facebook, pero insistió en que el gobierno Trump «no está haciendo lo suficiente» para proteger los comicios.

Nueva estrategia de privacidad y seguridad

Entre las páginas eliminadas con más seguidores están «Resisters» y «Aztlan Warriors» La primera, en español «Resistentes», es la que organizó el evento contra «Unite the Right».

Páginas falsas impulsaron eventos reales alrededor del mundo en el último año, de los que todos ocurrieron con excepción de dos, según la plataforma.

La noticia se produce pocos días después de que Facebook sufriera una espantosa caída en la bolsa, tras perder las previsiones de ingresos para el segundo trimestre y ofrecer proyecciones de crecimiento suave.

La empresa tecnológica indicó que esta desaceleración forma parte de lo que llama su nueva estrategia de privacidad y seguridad, que según dijo, ayudó a este nuevo descubrimiento.