WhatsApp para Android protegerá nuestras conversaciones con huella dactilar WhatsApp La funcionalidad aparece en la última beta de la aplicación JOSÉ CARLOS CASTILLO Viernes, 29 marzo 2019, 00:05

Las carencias de seguridad en WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea líder, propiciaron el surgimiento de cuantiosas alternativas. Entre ellas Telegram, cuyo cifrado de mensajes 'de extremo a extremo' derivó en una medida similar por parte de los de Zuckerberg.

Desde entonces, WhatsApp ha seguido implementando funcionalidades con tal garantizar la privacidad de nuestras conversaciones. Entre ellas la posibilidad de protegerlas mediante huella dactilar (o reconocimiento facial), lo que lleva siendo posible en iOS desde el pasado febrero.

Los usuarios de Android se preguntaban cuándo les tocaría la oportunidad y, según la información filtrada por WABetaInfo, no falta mucho. La última beta de la app (versión 2.19.82) permite activar la opción a través de 'Ajustes', 'Cuenta' y 'Privacidad'. Ahí selecionamos 'use fingerprint to unlock' ('desbloquear mediante huella dactilar') y validamos nuestra identidad colocando el dedo de marras sobre el lector del telefóno.

A posteriori, necesitaremos identificarnos cada vez que accedamos a WhatsApp; a no ser que escojamos un periodo de tiempo mayor entre cada comprobación: después de 1 minuto, diez minutos o media hora, según las capturas publicadas.

Se desconoce si el desbloqueo incumbirá también a los diferentes sistemas de reconocimiento facial, aunque la profusión de dicha tecnología en los últimos modelos de Android invita al optimismo.

La nueva función debería llegar a todos los usuarios más pronto que tarde, si consideramos que las últimas betas tardaron semanas en 'alzarse a público'. Quienes no puedan esperar tienen la opción de inscribirse en la fase de pruebas, accediendo a este enlace y pinchando sobre 'convertirse en tester'.

El desbloqueo biométrico es tan sólo una de las muchas funciones en camino para WhatsApp, entre ellas un 'modo oscuro', la previsualización de contenido multimedia y la clasificación automática de contactos.