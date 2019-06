Cierra DeepNude, la aplicación que 'desnudaba' mujeres DeepNude, pantalla de acceso a la aplicación para desnudar gente con inteligencia artificial. Sus responsables aseguran que «el mundo no está preparado para utilizarla» JOSÉ CARLOS CASTILLO Viernes, 28 junio 2019, 10:48

'DeepNude' ha sido la última polémica en Internet; una aplicación que simulaba desnudos femeninos a partir de cualquier fotografía, por medio de inteligencia artificial. Más concretamente, el software empleaba un algoritmo de 'redes generativas antagónicas', entrenado para suprimir ropa y reemplazarla por fragmentos de hasta un millar de imágenes con mujeres desnudas.

A fin de cuentas, DeepNude simplificó los procesos de retoque fotográfico que cualquier usuario puede acometer con programas especializados (como Photoshop). De hecho, ésta fue una de las excusas manifestadas por sus responsables, a raíz de la polémica suscitada.

Más de 500.000 usos después, la red fue invadida por instantáneas de famosas desnudas; cuando no de personas anónimas, lo que abrió la posibilidad a casos de chantaje o humillación. Esto sin importar que las imágenes resultantes incluyesen marca de agua (fácilmente descartable) y mostrasen una resolución limitada (salvo que pagásemos por la versión 'Premium' de DeepNude).

Descarga paralizada

Finalmente, la aplicación se ha clausurado, horas después de que su descarga se paralizase por un incremento desorbitado del tráfico (para lo que no estaban preparados los servidores de marras). Reza así el comunicado hecho público por los desarrolladores en Twitter:

«Creamos este proyecto hace unos meses, por mero entretenimiento. Pensábamos recaudar unos cuantos dólares al mes, pero de pronto la situación se descontroló. Honestamente, la aplicación no es nada del otro mundo; sólo funciona con determinadas fotos. Jamás imaginamos que se volvería viral y que seríamos incapaces de controlar su tráfico. Subestimamos el interés de los usuarios. [...] Con más de 500.000 usos registrados, las probabilidades de que DeepNude se use de forma daniña aumentan. No queremos hacer dinero de esta manera y, aunque algunas copias de la app seguirán recorriendo Internet, no queremos ser quienes las suministren. [...] De ahora en adelante no lanzaremos nuevas actualizaciones ni granjearemos su utilización. Ni siquiera por parte de quienes adquirieron licencias Premium».

Los firmantes concluyen con un sorprendente «el mundo está preparado para DeepNude», mientras la propia sociedad se pregunta qué tipo de preparación se necesita para tolerar una aplicación indubitablemente nociva.