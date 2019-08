Las 15 aplicaciones imprescindibles para tu nuevo móvil 'Apps', razón de ser de la telefonía inteligente App Store y Google Play encierran soluciones para todo tipo de usuarios JOSÉ CARLOS CASTILLO Viernes, 30 agosto 2019, 00:40

Los teléfonos móviles se han convertido en parte indispensable de nuestra rutina. A menudo son lo primero que atendemos al despertarnos y lo último en que reparamos cuando vence el sueño. No obstante, estos aparatos resultarían de nula utilidad sin aquello por lo que se convirtieron en inteligentes: las tiendas de aplicaciones, con referencias acordes a toda clase de necesidades.

Hemos seleccionado quince de las aplicaciones que consideramos imprescindibles a la hora de estrenar smartphone, si bien cada usuario es un mundo y faltan muchas de las que no necesitan recomendación. 'Facebook', 'WhatsApp' e 'Instagram' son las primeras que os vendrán a la cabeza; por no hablar de las propias de vuestra entidad bancaria (imprescindibles si no podemos pisar sus oficinas) y los pedidos a domicilio ('Just Eat' para confraternizar con el chino del barrio o 'Glovo', para los encargos más variopintos).

También haríais bien en considerar las específicas de iOS y Android (los sistemas operativos de Apple y Google respectivamente) o las de transporte, incluyéndose 'Free Now' (anteriormente 'My taxi'), 'Uber' o 'Cabify'.

Sin más dilación, estas son las 'apps' que deberíais instalar tras desempaquetar vuestro terminal.

Twitter

Puede que otras redes sociales se impongan en número de usuarios, pero lo cierto es que Twitter se ha convertido en imprescindible a escala global. No hay personalidad, institución o partido político que no emita comunicados por dicha vía, lo que la convierte en opción incuestionable para el seguimiento de la actualidad.

Descargar: iOS, Android

1Password

La filtración de contraseñas es uno de los mayores problemas de seguridad que acarrean las nuevas tecnologías. A menudo empleamos combinaciones demasiado sencillas (para no tener problema a la hora de recordarlas), lo que tampoco ayuda. La solución es 1Password, uno de los mejores gestores de contraseñas en las tiendas de aplicaciones.

Descargar: iOS, Android

Flipboard

Flipboard es un agregador de noticias. Permite leer, recopilar y compartir historias bajo una interfaz a imitación de las revistas digitales. Así, basta seleccionar la cabecera de interés y 'pasar página' entre sus reportajes ilustrados.

Descargar: iOS, Android

Telegram

Entre las aplicaciones de mensajería instantánea, Telegram se ha hecho un nombre gracias a sus privilegios de seguridad y funcionalidades exclusivas respecto a WhatsApp. Entre éstas, dispone de cliente nativo para ordenador, no comprime las imágenes al enviarlas y permite transferir archivos de hasta 1,5GB.

Descargar: iOS, Android

Splitwise

Splitwise es una aplicación para la monitorización del gasto que admite sincronización entre usuarios, lo que nos permite atajar la economía familiar. Basta insertar la cantidad y quién la pagó para saber cuánto se le debe y por parte de quién. Especialmente útil si un miembro de la pareja apoquina las facturas y otro se encarga de la compra, por poner un ejemplo.

Descargar: iOS, Android

Citymapper

Si estamos pensando en una escapada internacional, Citymapper es la aplicación más completa: indica cómo llegar a cualquier ubicación, tanto a pie como en coche o transporte público (hasta informa del vagón o salida de metro más convenientes). En España dispone de información sobre Madrid y Barcelona.

Descargar: iOS, Android

MEGA

Cada vez menos móviles cuentan con opciones de almacenamiento externo (léase ranuras para tarjetas de memoria). Requerimos entonces de planes en la nube como 'MEGA', donde los datos son cifrados y descifrados únicamente en nuestros dispositivos, sin injerencia de la compañía. Ofrece 50GB gratis.

Descargar: iOS, Android

VSCO

Una de las mejores aplicaciones para la toma y edición fotográfica, provista de filtros basados en carretes de película. También cuenta con infinidad de ajustes, para materializar estampas dignas de cualquier profesional.

Descargar: iOS, Android

Stocard

Si acumuláis tantas tarjetas de fidelización como días del año, nada mejor que 'Stocard'. Permite digitalizarlas mediante la cámara del teléfono (capturando su código de barras), lo que genera tarjetas virtuales provistas de códigos QR. No tendréis problema al pasarlos por el escáner de vuestra tienda favorita.

Descargar: iOS, Android

TurboScan

Los escáneres de documentos tienen los días contados por aplicaciones como 'TurboScan': basta fotografiar el folio que nos interese y acotar sus márgenes, lo que genera una imagen lista para almacenar en el móvil o enviar firmada a cualquiera de nuestros contactos. Todo ello en pocos segundos y con una calidad apabullante.

Descargar: iOS, Android

Cl@ve PIN

Suele bromearse con la necesidad de un grado en ingeniería para utilizar el consabido DNI electrónico. Por fortuna, la Administración ha ideado un sistema alternativo: 'Cl@ve' genera un código temporal (asociado a nuestro documento nacional de identidad) con el que realizar numerosos trámites, incluidas la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Descargar: iOS, Android

Netflix

De los videoclubes a las descargas ilegales y de éstas a las plataformas de streaming. Netflix es la más popular en nuestro país (le siguen HBO y Amazon Prime Video), destacando sus contenidos de producción propia y una interfaz con la que descubrir nuevas series, documentales y películas cada día.

Descargar: iOS, Android

Spotify

Decíamos de las películas, pero algo similar ocurrió con la industria discográfica. Hoy día no eres nadie si no has publicado 'single' en Apple Music o la propia Spotify, que lidera el segmento con más de 100 millones de suscriptores. Destaca su algoritmo de recomendaciones, en base a nuestras últimas escuchas.

Descargar: iOS, Android

JustWatch

Con tantas plataformas de vídeo (hablemos de streaming por suscripción, venta o alquiler), resulta complicado encontrar determinadas películas. JustWatch es el buscador definitivo a este respecto: nos dice dónde ver la cinta de marras, en qué calidades está disponible y a qué precios. Ideal para seguir ofertas.

Descargar: iOS, Android

Traductor de Google

Los idiomas siguen siendo la asignatura pendiente de muchos españoles, de ahí la necesidad de recurrir a uno de los servicios de traducción mejor valorados. Especialmente útil la función de locución, que tantas urgencias internacionales ha solventado. Integra 59 idiomas sin necesidad de conexión.

Descargar: iOS, Android