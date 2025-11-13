Los alumnos del San José de Calasanz presentan a la Autoridad Portuaria las ideas con que participan en STARTinnova Una veintena de estudiantes del colegio santurtziarra acude al Puerto para reunirse con su mentora

Desde hace ya trece cursos, estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de todo Bizkaia tienen la posibilidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos en la asignatura de Economía de Empresa participando en un cada vez más reñido concurso de ideas empresariales. STARTinnova, como se llama el programa, está organizado por EL CORREO que, cada año, busca empresas y entidades del entorno interesadas en fomentar el espíritu emprendedor entre la chavalería ejerciendo de mentoras. Ellos son los encargados de hacer el primer 'control' al alumnado participante, los encargados de señalarle las mejoras que pueden hacer a sus propuestas.

Los primeros en explicar qué idea de negocio se les ha ocurrido y cómo, al menos sobre el papel, planean hacerla viable han sido los estudiantes del colegio San José de Calasanz, que han acudido esta semana acompañados de su tutor, Iker Eguskiza, a las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao, la entidad que será su mentora. Allí les recibió Itziar Sancho, su responsable de Desarrollo de Recursos Humanos y Acción Social, quien aportó sugerencias a todos los grupos y al final de las exposiciones se mostró muy ilusionada. «Todos los proyectos se basan en muy buenas ideas y están ya muy trabajados. Esperamos poder ayudarles a llegar a la final», resumió.

Los encargados de romper el hielo fueron Aiala, June, Zuriñe, Ziara y Aner, cuya hipotética empresa fabricaría y vendería secadores de pelo totalmente silenciosos. Estarían pensados especialmente pensados para peluquerías, pero también para personas que necesiten no hacer ningún ruido al asearse como quienes se levantan cuando el resto de la casa aún duerme o quien tiene bebés o mascotas a los que pueda molestar el sonido. Además de ser silencioso, el secador sería inalámbrico (dispondría de una batería recargable de litio) y estaría fabricado con materiales reciclados.

Sus compañeros Irene, Alicia, Olatz, Ander y David han pensado en llevar la tecnología a un gesto tan sencillo y cotidiano como beber agua. De hecho, quieren que lo integremos en nuestros hábitos y para lograrlo han pensado en una botella reutilizable y ligera que se conectaría por Bluetooth al móvil del usuario para enviarle alertas cada vez que sea recomendable rehidratarse y echar un traguillo.

Por su parte, a Naroa, Iñaki, Olatz y Ainara les gustaría mejorar la eficiencia energética de las lámparas de mesa como las que ellos mismos emplean para estudiar. Por eso, su empresa se dedicaría a la fabricación de modelos capaces de regular la intensidad de la luz según las necesidades de cada momento, lo que no solo incluye tomar como referencia no sólo las condiciones lumínicas del entorno sino también la presencia (o ausencia, para ser precisos) de usuarios.

Finalmente, Ainhoa, Maialen, Ziortza, Zuriñe y Ederne están estudiando cómo mejorar la experiencia de la clientela del sector cosmético haciendo que sea más sostenible u aportando soluciones innovadoras como la integración de un chip capaz de predecir cuántos días más vamos a poder usar ese maquillaje o crema antes de que se nos acabe en función del uso que le dé cada quien.

