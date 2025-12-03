Los alumnos del instituto de Balmaseda presentan a su alcalde las ideas con las que participan en STARTInnova El centro presenta este año seis grupos que proponen proyectos que van desde una academia 'online' de extraescolares a un servicio de alquiler de patinetes eléctricos

El alumnado que este año representa al instituto de educación secundaria de Balmaseda en STARTInnova acaba de recibir la visita de Alfonso San Vicente, el alcalde de la localidad, y Paula Jorge, su responsable del área de Educación, quienes por tercer año consecutivo ejercen de mentores en este concurso de ideas de negocio organizado por EL CORREO. En total, el centro presenta seis propuestas que la chavalería expuso bajo la atenta mirada de sus profesores, Susana Castaños y Oriol Alerm, y el director del centro, Lander Asla.

Los primeros en desarrollar su idea fueron Ibon, Imanol, Paul y Amets, quienes han visto en la popularidad de los patinetes eléctricos una oportunidad de negocio que podrían aprovechar con la puesta en marcha de un servicio de alquiler de larga duración. «Todo lo relacionado con la movilidad sostenible tiene mucho futuro, pero en vuestro caso hay que estar muy atentos a la normativa sobre seguridad», les advirtieron San Vicente y Jorge. «Ya. Vamos a tener seguro y uno de los requisitos que vamos a pedir a los usuarios es que lleven su propio casco», zanjaron ellos resolutivos.

Por su parte, Nadia, Usue y Onditz, quienes más trabajada tienen ya su idea, han pensado en la puesta en marcha de un servicio ambulante de atención veterinaria a animales. «Funcionaría con cita previa para que el vehículo que acuda cuente con todo lo necesario para atender a ese usuario, que puede vivir en un entorno rural y tener animales de gran tamaño», explicaron. El servicio funcionaría además como transporte medicalizado si el animal tuviera que ser llevado a algún centro.

Sus compañeras Mónica, Garazi, Miriam y María se han fijado en lo incómodas que se sienten en ocasiones algunas usuarias de gimnasios al compartir las instalaciones con varones y han pensado en crear uno expresamente dirigido a mujeres. «Además, tendría otros servicios como una cafetería y una guardería», explicaron antes de tomar buena nota de los planes que el Ayuntamiento tiene para la reforma integral del área deportiva de La Calzada. «Quizá podáis optar a la licitación de alguno de estos servicios», les animaron los representantes del consistorio.

En su turno, Irati presentó el plan de viabilidad de la 'teleacademia' en que ha pensado junto a Asmaa y Aitana. En ella todas las clases se ofrecerían 'online' y se grabarían, por lo que los estudiantes podrían acceder de nuevo a ellas y repasarlas tantas veces como fuera necesario antes de solicitar una tutoría, que también se ofrecería de forma telemática.

Después, Enaitz, Unax, Aner e Imanol explicaron que ellos quieren desarrollar el plan de viabilidad de una empresa dedicada a la adquisición y alquiler de coches clásicos. «Estarían disponibles para cualquier persona que los quiera usar para una boda o evento, aunque también daríamos la posibilidad de hacer recorridos turísticos por Las Encartaciones con o sin chófer», explicaron. «Deberíais añadir otros servicios que, por ejemplo, ayuden a los propietarios de ese tipo de vehículos a cuidarlos o repararlos», les sugirió el alcalde.

Finalmente, Atalia, Noa, Andrea y Sara quieren crear una 'app' que ayude a sus usuarias a sacar más provecho de la ropa que ya tienen ofreciéndoles inspiración para nuevas combinaciones y recomendaciones sobre qué prendas incorporar en cada temporada. Los ingresos provendrían tanto de las usuarias que se descarguen la aplicación como de las marcas que se publiciten en ella.

