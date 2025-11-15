Los alumnos del Centro Formativo Otxarkoaga presentan sus proyectos de STARTinnova a Red Eléctrica Los seis grupos que participan en el concurso han visitado la subestación de la firma en Güeñes

Este año, Red Eléctrica se estrena entre las empresas y entidades que participan en STARTinnova como mentoras de los estudiantes que compiten en este concurso de ideas de negocio organizado por EL CORREO para fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado vizcaíno de Bachillerato y FP. Concretamente, supervisará las propuestas que elabore el alumnado del Centro Formativo Otxarkoaga, que esta semana ha visitado la subestación que la firma tiene en Güeñes junto a su tutora, Estíbaliz Ibarra, para mostrar a Antonio González Urquijo, delegado regional de la zona norte de Redeia, los primeros pasos de sus respectivos planes de negocio.

STARTInnova Impulsa EL CORREO.

Patrocinan BBVA, Ayuntamiento de Bilbao y Departamento Educación del Gobierno vasco.

Entidades mentoras Leroy Merlin, Loizaga, Sidenor, Usoa, Lurpelan, Bridgestone, Fundación Alfonso Líbano Firestone, Puerto de Bilbao, Red Eléctrica, Coimax, Grupo MSV, Ayuntamiento de Getxo, Ayuntamiento de Barakaldo, Ayuntamiento de Loiu, Ayuntamiento de Durango, Ayuntamiento de Sestao, Ayuntamiento de Balmaseda, Ayuntamiento de Erandio y Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

Colaboradores El Corte Inglés, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitaea y Centro de Innovación para la Formación Profesional en Euskadi, Tknika.

Los primeros en exponer su idea fueron Ander, Ilyass, Jonas y Reda, que presentaron su proyecto para crear una empresa dedicada a la recogida de agua de los canalones y tratarla para reaprovecharla en diferentes usos, incluido el consumo. También se centraron en la sostenibilidad sus compañeros Houssaine, Abdeljalil, Naomi y Egoitz, que quieren recuperar desechos metálicos para convertirlos en mobiliario como mesas o sillas, y D´Estefano, Xabier, Aimar y Eder, que plantean la fabricación de patinetes a partir de materiales reciclados.

Por otra parte, Omar, Mohamed y Elías están redactando el plan de viabilidad de una empresa que fabricaría y comercializaría aparatos de aire acondicionado portátiles, mientras sus compañeros Yosef, Joel, Nicolás y Kevin se centrarían en la venta de las bombas de comprobación de termofusión que permiten a los fontaneros (sus potenciales clientes) generar presión para comprobar el estado de las tuberías. Finalmente hicieron su exposición Khali, Hssain, Neimi y Jon, quienes querrían mejorar las condiciones en que nos llegan las compras 'online' diseñando buzones expresamente diseñados para la entrega segura de paquetes.