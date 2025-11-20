Los alumnos de Ategorri que participan en STARTInnova presentan su idea de negocio al Ayuntamiento de Erandio Tres de sus alumnos realizan el plan de viabilidad de una empresa dedicada a facilitar la integración social de personas con problemas discapacidad

La profesora Miren Murgia (a la izquierda) y la concejal Itziar Arteagoitia (derecha) y junto a los alumos participantes en STARTInnova.

Este curso, Erandio vuelve a tener doble representación en STARTInnova. Un centro en cada categoría. Por un lado, en la dedicada a los menores de 18 años, están los estudiantes del instituto de educación secundaria Ategorri y, por otro, en la de los mayores de edad, los del centro integrado de formación profesional Tartanga. Ambos cuentan, sin embargo, con el mismo mentor; el Ayuntamiento de la localidad. Su concejal de Educación, Itziar Arteagoitia, acaba de visitar a los primeros para ayudarles a preparar la propuesta con que participan en este concurso de ideas de negocio organizado por EL CORREO.

Ategorri este año presenta un único grupo a la competición, el integrado por Lucas, Oskar y Maider. Cuentan con la tutela de Miren Murgia, profesora que ya ha logrado dos veces llegar hasta la gran final. En 2017 su equipó logró el segundo puesto con el plan de negocio de un restaurante vegano y tres años más tarde sus alumnos acabaron quintos proponiendo la puesta en marcha de una empresa fabricante de relojes inteligentes capaces de medir los niveles de glucosa en sangre.

Ahora, en cambio, su equipo trabaja en el desarrollo de una empresa dedicada a dar visibilidad a la discapacidad y aumentar la conciencia social sobre los retos a los que se enfrentan las personas que la sufren. Para lograrlo, la empresa desarrollará actividades de formación, campañas de sensibilización y establecerá alianzas con otros agentes sociales y económicos.

«Ojo, porque está muy bien que hayáis pensado en crear una empresa se servicios, pero sigue siendo una empresa y, como tal, necesita viabilidad. Por eso, ahora tenéis que definir muy bien qué servicios vais a ofrecer», les ha aconsejado la concejal, quien además les ha señalado «la necesidad de atender también a las familias, a los cuidadores». «La verdad es que resulta muy gratificante ver que, a la hora de plantear una empresa, los jóvenes piensen en una que ayude a mejorar la vida de otras personas», ha explicado.

