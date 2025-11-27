El alumnado del IES Miguel de Unamuno presenta a la clínica dental Coimax las ideas con que participan en STARTInnova El centro está representado por cuartro grupos que proponen proyectos centrados en el reciclaje textil y el cuidado de mascotas

Siete de los alumnos que representan el centro en el concurso de ideas empresariales.

I. Bernal / Sara Coterón Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:10 Comenta Compartir

La clínica dental bilbaína Coimax se estrena este año como mentora en STARTInnova, el concurso de ideas de negocio organizado por EL CORREO para promover el espíritu emprendedor entre los más jóvenes. En su caso, tiene asignado el Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel de Unamuno, que participa con cuatro propuestas, todas ellas tuteladas por Marianne Uriarte.

Adrián, Markel, Oier, Irene e Iker preparan el plan de viabilidad de una empresa dedicada al diseño y confección de moda a partir de materiales reciclados que, además, permitiría la personalización de las prendas. Su idea se podría complementar con la de Habana, Laida, Izaro e Izaro, que han pensado en una tienda especializada en ropa de segunda mano (especialmente la 'vintage') en la que además organizarían eventos para fomentar las donaciones.

Sus compañeros Ainara, Alaia, Izadi y Paul han pensado en los propietarios de mascotas y cómo hacerles más fácil tanto su cuidado cuando no puedan atenderlos (para lo que contarían con un servicio de guardería) como cuando tengan que viajar con ellos, buscando alternativas de transporte en los que sí se permita el acceso a los animales.

Finalmente, Alejandro, Andy Lucas, Chloe, Uxue y Larraitz estudian cómo sería el lanzamiento de su propia línea de productos cosméticos. Se trataría de tratamientos ecológicos (se presentarían en envases biodegradables, además) que tendrían un plus muy interesante para sus usuarios; una 'app' que crearía rutinas de cuidado personalizadas y daría recomendaciones.

La responsable de la clínica, Begoña Abad, fue la encargada de escuchar las propuestas de la chavalería y mostró contenta de ver «que hay chavales capaces de aportar y desarrollar ideas». «Nosotros, que somos una empresa y sabemos lo que es trabajar en la atención al público, creemos que es bueno que haya gente joven que quiera crear proyectos y nos gusta animales», señaló.

