«Hay que hacer frente a los miedos si crees en el proyecto que tienes entre manos»

Rakel Irigoien está al frente del proyecto A.S.T.O.K.A. Hace tiempo que tenía en mente el desarrollo de una iniciativa de carácter social y, poco a poco, su sueño se ha ido materializando. El reto es colaborar con instituciones sociales, sanitarios y/o educativas para realizar terapias e investigar los beneficios de los animales en el bienestar de las personas. Igualmente es también un paso adelante para intentar garantizar su futuro después de largos años en los que el asno ha sido compañero de viaje del ser humano. Se trata, por tanto, de un proyecto que combina sociedad y naturaleza.

De todo ello habló Irigoien en la segunda de las charlas que los participantes de STARTInnova Araba han podido seguir en la plataforma de este programa que promueve el emprendimiento juvenil.

-¿Cómo ha sido el proceso de hacer realidad el proyecto?

-Muy complejo y en constante transformación. Para empezar, se desarrolla en el campo y el desarrollo en el medio rural tiene sus complicaciones. Además, tampoco soy baserritarra y, por lo tanto, no tengo terrenos, recursos personales para llevar a cabo un proyecto así.

-¿En qué consisten las terapias con animales que realizáis y a qué tipo de personas van dirigidas?

-Especialmente diríamos que está dirigido a personas vulnerables por motivos sociales, físicos, mentales, cognitivos... en especial a esas personas porque tienen especiales dificultades, ya que tienen más complicado llegar a otro tipo de recursos. Nuestro objetivo es trabajar todo esto en un espacio abierto y en contacto con la naturaleza.

-¿Cuánto tiempo os costó materializar el proyecto?

-Unos 7-8 años. Al principio parecía una locura: '¿Que vas a utilizar animales para hacer el qué?, me decía la gente. Pero hay estudios que avalan que se dan beneficios directos en las personas.

-¿Cómo equilibras las dinámicas entre trabajar de manera individual y en equipo? ¿Qué métodos usas para tomar decisiones críticas en situaciones de incertidumbre?

-Es un trabajo en equipo y eso requiere de muchas horas detrás del telón, de trabajo que no se ve. Y para hacer frente a situaciones complejas hay que echarle mucho ingenio y buscar cosas alternativas. En definitiva, es clave conocer bien el equipo y hablar mucho; antes y después de las sesiones.

-¿Qué obstáculos y dificultades has tenido que superar en este recorrido?

-Para hacer frente a las dificultades hay que moverse mucho, en todas las direcciones. Una solución es buscar apoyos, buscar oportunidades para sostener tu proyecto.

-¿Qué tipo de alianzas o colaboraciones consideras esenciales para el crecimiento de un proyecto social?

-La clave es buscar a alguien que te 'compre' la idea, buscar la colaboración para que en un momento dado te sirvan de apoyo y empuje, porque tú solo, muchas veces, no eres capaz y te encuentras con muchas dificultades a muchos niveles.

-¿Qué ventajas competitivas ofrece tu empresa a través de la terapia de asnos y qué tiene de especial esta terapia frente a otras?

-Es una alternativa terapéutica que no existe, con los caballos en alguna hípica se ha hecho algo parecido, pero en nuestro caso, llevar a cabo un proyecto de estas características con un animal autóctono, respetando siempre los tiempos, cuidando el medio ambiente, el bienestar de los animales y nuestros... es un proyecto que lo aúna todo.

-¿Cómo trabajáis con los hospitales, las escuelas o los centros sociales?

-En algunos lugares están acostumbrados. Por ejemplo, que un caballo entre en un hospital, en el caso con personas con enfermedad terminal. Pero aquí este tipo de cosas no se plantea, ni con un perro en muchos casos.

-¿Cómo gestionan el fracaso o cuando algo no sale bien?

-Nuestro proyecto requiere de un espacio concreto, exige de unos recursos y no es tan fácil de llevar a cabo. Siempre hay que buscar ayudas. Pero si crees en el proyecto, hay que hacer frente a las dificultades y encontrar alternativas.

-¿Cuál ha sido el error más significativo que ha cometido el proyecto hasta ahora y qué aprendizaje habéis sacado?

-Cuando no tenemos un lugar fijo, cuando en nuestro caso el terreno no es nuestro, eso condiciona un montón para llevar adelante el proyecto. Así, empezamos en una zona rural, pero cuando perdimos eso, encontrar otro y volver a empezar resulta complicado.

-¿Emprender ahora es más fácil que hace años?

-Siempre es difícil, antes y ahora. Tal vez, hoy en día, con las subvenciones sea más fácil sacar adelante los proyectos, ya que existe más conciencia y se quiere dar un impulso al emprendimiento.

-¿Tuvo miedo de que su proyecto saliera mal?

-Sientes miedo de dónde te estás metiendo, pero hay que hacer frente a los miedos si crees en el proyecto que tienes entre manos.

-¿Dónde ve a A.S.T.O.K.A. dentro de diez años?

-Empezamos con tres burros y ya tenemos siete. Dentro de una década me gustaría tener ya realizado el recorrido con centros escolares, agentes sociales...

-¿Qué ha aprendido?

-Soy trabajadora social pero en esta trayectoria de veinte años que llevo veo que hay necesidades que no están satisfechas, y que se pueden realizar de otra manera.

-¿Qué le diría a los jóvenes que participan en el programa STARTInnova?

-Que lo que propongáis sea algo que no esté en el mercado, que vuestra idea sea vuestra.