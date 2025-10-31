«Debes tener algo diferente para generar valor, posicionarte y sobrevivir»

Laura A. Izaguirre Viernes, 31 de octubre 2025, 00:57 Comenta Compartir

Hace cinco años que Jon Duroudier creó NX Tecnologies junto a tres compañeros. Una startup que trabaja con empresas como Porsche o Ferrari gracias al desarrollo de un innovador producto para vehículos eléctricos: un inversor –el dispositivo electrónico que actúa como 'cerebro' del sistema de tracción y es esencial para la comunicación entre motores y baterías­– que no existe en el mercado por sus prestaciones.

«En los coches eléctricos o híbridos hay baterías y motores eléctricos: la batería es como una pila, tiene un positivo y un negativo, y el motor trabaja como si fuese un enchufe de la red; entre medias hay un componente que es el inversor, que tiene que convertir la energía de un lado al otro y 'hablar' con el coche, ser seguro, compacto, barato y eficiente. Nuestra innovación recae en traer un producto de altas prestaciones a series cortas, que es un mercado que está creciendo muchísimo y donde los grandes competidores a nivel mundial no tienen acceso», detalló Duroudier en la primera de las tres charlas que los jóvenes participantes de STARTInnova Araba han podido seguir a través de la plataforma de este programa que promueve el emprendimiento juvenil.

– ¿Cómo nació esta empresa y cómo fueron los primeros años?

– Yo trabajaba en Austria desde 2013 diseñando coches, pero quería volver a casa. Aquí veía que mis compañeros trabajaban en sectores que no me llamaban tanto, así que pensé en montar algo intentando mantener los lazos con lo que hacía en Austria. Pero volví un 3 de marzo del 2020, llegó la pandemia y los planes se fueron al traste. Las empresas estaban pensando en salvar los muebles y no en comprar nuevos proyectos o tecnologías, así que el primer año fue durísimo. Había que tocar puertas, pero tampoco teníamos producto, había que desarrollarlo y fue muy complicado hasta que conseguimos el primer cliente. Cuando ya lo tienes empiezas a ver que aportas valor y que puedes hacer algo.

STARTInnova Araba Organiza EL CORREO.

Patrocinan Departamento de Educación del Gobierno vasco, Diputación Foral de Álava y Vital Fundazioa.

Entidad mentora Fundación Michelin.

Colaboradores vación Aplicada en la Formación Profesional (Tknika).

– ¿Cuál ha sido la clave para lograr la confianza de empresas tan grandes?

– Hay diferentes claves. Al principio vas con tu idea en un PowerPoint, le tocas la puerta a alguien grande y no te hace ni caso porque, al fin y al cabo, vas tú (una persona) sin ningún tipo de respaldo. La clave para llegar hasta esos clientes ha sido generar credenciales, evidencias, enseñar resultados con los que les muestras que no van a ser el primer 'tonto' que te compra. Cuando tienes confianza y das un buen servicio, debes ser exquisito, tienes la oportunidad, y ahí no puedes fallar.

– A la hora de emprender, ¿qué importancia tiene ofrecer algo novedoso que no hay en el mercado?

– Lo que quieres es que alguien te dé su dinero por algo que tú tienes, así que le tienes que aportar valor, que puede ser en el propio producto, en el servicio... Tienes que ofrecerle algo diferente con lo que él diga: «Esto me hace la vida más fácil». Si ofreces más de lo mismo vas a acabar compitiendo en precio, y en precio gana el más grande. Así que sí o sí debes tener algo diferente en algún punto del producto o el proceso que pueda hacerte generar ese valor para posicionarte y sobrevivir.

– ¿Cuál es vuestra estrategia para manteneros en el mercado?

– Hay que decidir qué batalla quieres pelear, no puedes ir a todas. Y no hay que caer en la complacencia; es decir, nunca te creas que eres suficientemente bueno porque si te lo crees te van a comer. Ahora mismo nos hemos diferenciado por la tecnología y por el servicio que damos. De cara al futuro, saltando a las siguientes ligas de mayor volumen y facturación, tenemos que ser capaces de mantener eso con una escala de estructura mucho mayor. Y aunque parezca sencillo, eso de escalar manteniendo la frescura, la agilidad y los valores que queremos, es un reto importante.

– ¿De dónde viene esa motivación por emprender?

– Yo creo que viene reflejado por lo que he visto en casa, donde hay una empresa familiar; y yo diría que ha sido 'culpa' de mi padre porque siempre he tenido lo que me ha hecho falta y pocas veces lo que he querido. Si quería cualquier 'capricho' lo tenía que conseguir yo. Sacarte las castañas del fuego tú mismo te hace ver que no hay nada imposible y que si te lo curras lo sacas.

– ¿Qué características debe tener un emprendedor?

– Diría que ser un poco inconformista, creer en ti, divertirte con lo que haces, tener aguante, ser un poco analítico, no ahogarte en el primer problema y, sobre todo, trabajar, trabajar y trabajar.

«Hay que decidir qué batallas pelear, no puedes ir a todas, y nunca te creas suficientemente bueno porque te van a comer»

– ¿Cuáles han sido los principales retos que habéis enfrentado y cómo los ha superado?

– El reto principal ha sido que nuestros clientes se crean que una empresa de 5 personas haga un componente la mitad de pesado, el doble de potente, súper eficiente... Es decir, generar evidencias y romper esa barrera de confianza para que poco a poco te crean.

– ¿Cómo se ve en cinco años?

-Nuestro CEO siempre dice que hay tres ligas: la Champions, que son los fabricantes de coches que veis en la calle; la segunda, que son fabricantes de camiones, autobuses... con un volumen muy grande pero sin tanto proveedor; y la tercera, que son proyectos pequeñitos y que es donde estamos ahora. Tenemos muy claro que nuestro lugar es la segunda liga porque para la Champions necesitas un cambio total de empresa, de recursos, y es una pelea en la que vas al céntimo. Nosotros preferimos quitarle un cero al volumen de fabricación y poner un cero en el precio, es decir, tener más margen y andar un poco más ligero.

-¿Qué les diría a estos jóvenes que en las próximas semanas van a empezar a definir sus proyectos emprendedores?

-Que intenten encontrar algo disruptivo que realmente rompa.

Temas

STARTinnova