Zaldiaran viste el mandil de nuevo

Ania Ibáñez Martes, 2 de diciembre 2025, 00:08

Para muchos, 2012 se sentirá cercano, pero la realidad es que han pasado trece largos años desde entonces. Más de una década en la que Zaldiaran no se ha animado a participar en el Concurso de Sociedades Gastronómicas de ELCORREO. Podría ser porque lo suyo es más el mus que los fogones, como denotan los múltiples trofeos que se han llevado a casa jugando a las cartas. Pero los dos cocineros del txoko de Los Herrán han dejado claro en este reestreno que la cocina también es lo suyo, y eso que para ellos era un estreno a secas, ya que era la primera vez en la que ambos se ponían el delantal y representaban a Zaldiaran.

Algo de ventaja tenían, porque Agustín Barrón Pérez lleva toda la vida de hostelero. Más concretamente desde los «doce o trece años» y hasta su jubilación a los 61. Toda una vida entre fogones junto a su mujer, Marisa, con la que regentaba el Sandey en la calle Nieves Cano. «He aprendido mucho de ella, como conocer los tiempos de cocina», explicaba el hostelero sobre el plato en el que el pollo lumagorri del Grupo Conchi era la estrella.

Una elaboración típica, «sin complicaciones», puntualizó Barrón, aunque su tiempo le había llevado elaborarlo. Primero había salpimentado el aveo, lo había freído y «una vez lo he visto dorado, lo he sacado». Lo dicho, el control del tiempo. Con el mismo aceite del pollo hizo las verduras: pimiento rojo y verde, cebolla y ajo. Y a pochar. Como si no fuera poco, lo flambeó todo junto, después separó las verduras del ave y las pasó por la batidora. «Luego he hecho un macerado con almendras, tostándolas en aceite, y pan, el que previamente había empapado con el mismo aceite usado con los frutos secos», añadía el cocinero.

Por desgracia, todo ese trabajo no llegó al paladar del jurado. Roberto Tamayo, invitado en representación de Gatzalde, lamentó que «no he notado la salsa de almendra». Por suerte, el lumagorri estaba «muy bien elaborado». «Suelo comer bastante pollo y me ha gustado», añadía el de Salinas de Añana, que el único pero que le puso al plato es que «los ingredientes decorativos –como la patata Udapa cortada en forma de estrella– estaban un poco frescos».

La alubia pinta alavesa, por su parte, fue un éxito. La jurado Maite González recalcó el relleno que acompañaba a la legumbre. «Me ha sorprendido. Era la primera vez que lo comía y estaba muy bueno», expresó González antes de rematar que era un plato «majo y original».

Y es que Marcelino Fadón Prieto se esmeró con los acompañamientos de la alubia. Dos rellenos «para darle un poco de contraste entre el uno y el otro». El primero se trataba de un pimiento de piquillo de Lodosa relleno de pata y oreja de cerdo «con un palillico para que no se escape», puntualizó el cocinero. El segundo lo elaboró «aprovechando el chorizo» que se había hecho con la alubia y el hueso de jamón para elaborar el caldo. Después lo desmenuzó y lo mezcló con ajo, perejil y «un poco de pan». «Se me ocurren de vez en cuando cosas un poco raras», explicó Fadón sobre la inspiración para esta receta. Quizás le venía de su tierra, Zamora, ya que el cocinero emigró desde Fresno de Sayago en 1973 y lleva cocinando «desde entonces».

