El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marcelino Fadón Prieto y Agustín Barrón Pérez ultiman la elaboración de sus platos. Sobre estas líneas, la alubia pinta alavesa acompañada con rellenos y el pollo lumagorri flambeado. Blanca Castillo
XXIX Concurso de Sociedades Gastronómicas de Álava

Zaldiaran viste el mandil de nuevo

La sociedad ubicada en la calle Los Herrán apuesta por dos platos típicos en su reestreno después de trece años

Ania Ibáñez

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:08

Comenta

Para muchos, 2012 se sentirá cercano, pero la realidad es que han pasado trece largos años desde entonces. Más de una década en la que    Zaldiaran no se ha animado a participar en el Concurso de Sociedades Gastronómicas de ELCORREO. Podría ser porque lo suyo es más el mus que los fogones, como denotan los múltiples trofeos que se han llevado a casa jugando a las cartas. Pero los dos cocineros del txoko de Los Herrán han dejado claro en este reestreno que la cocina también es lo suyo, y eso que para ellos era un estreno a secas, ya que era la primera vez en la que ambos se ponían el delantal y representaban a Zaldiaran.

Algo de ventaja tenían, porque Agustín Barrón Pérez lleva toda la vida de hostelero. Más concretamente desde los «doce o trece años» y hasta su jubilación a los 61. Toda una vida entre fogones junto a su mujer, Marisa, con la que regentaba el Sandey en la calle Nieves Cano. «He aprendido mucho de ella, como conocer los tiempos de cocina», explicaba el hostelero sobre el plato en el que el pollo lumagorri del Grupo Conchi era la estrella.

Una elaboración típica, «sin complicaciones», puntualizó Barrón, aunque su tiempo le había llevado elaborarlo. Primero había salpimentado el aveo, lo había freído y «una vez lo he visto dorado, lo he sacado». Lo dicho, el control del tiempo. Con el mismo aceite del pollo hizo las verduras: pimiento rojo y verde, cebolla y ajo. Y a pochar. Como si no fuera poco, lo flambeó todo junto, después separó las verduras del ave y las pasó por la batidora. «Luego he hecho un macerado con almendras, tostándolas en aceite, y pan, el que previamente había empapado con el mismo aceite usado con los frutos secos», añadía el cocinero.

Por desgracia, todo ese trabajo no llegó al paladar del jurado. Roberto Tamayo, invitado en representación de Gatzalde, lamentó que «no he notado la salsa de almendra». Por suerte, el lumagorri estaba «muy bien elaborado». «Suelo comer bastante pollo y me ha gustado», añadía el de Salinas de Añana, que el único pero que le puso al plato es que «los ingredientes decorativos –como la patata Udapa cortada en forma de estrella– estaban un poco frescos».

Ver 12 fotos

La alubia pinta alavesa, por su parte, fue un éxito. La jurado Maite González recalcó el relleno que acompañaba a la legumbre. «Me ha sorprendido. Era la primera vez que lo comía y estaba muy bueno», expresó González antes de rematar que era un plato «majo y original».

Y es que Marcelino Fadón Prieto se esmeró con los acompañamientos de la alubia. Dos rellenos «para darle un poco de contraste entre el uno y el otro». El primero se trataba de un pimiento de piquillo de Lodosa relleno de pata y oreja de cerdo «con un palillico para que no se escape», puntualizó el cocinero. El segundo lo elaboró «aprovechando el chorizo» que se había hecho con la alubia y el hueso de jamón para elaborar el caldo. Después lo desmenuzó y lo mezcló con ajo, perejil y «un poco de pan». «Se me ocurren de vez en cuando cosas un poco raras», explicó Fadón sobre la inspiración para esta receta. Quizás le venía de su tierra, Zamora, ya que el cocinero emigró desde Fresno de Sayago en 1973 y lleva cocinando «desde entonces».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  4. 4

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  5. 5

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  9. 9

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  10. 10 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zaldiaran viste el mandil de nuevo

Zaldiaran viste el mandil de nuevo