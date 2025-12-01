Las recetas de Zaldiaran
Ania Ibáñez
Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:07
-
Alubia pinta alavesa de Garlan
Ingredientes
1 kg. de alubia pinta alavesa
4 litros de agua
2 cebollas bien picadas
4 patatas de Udapa
80 ml. aceite
4 dientes de ajo
1 berza
2 litros de caldo de carne
Sal de Añana
Elaboración
Verter las alubias previamente remojadas 12 horas en el caldo de carne, junto con el aceite y las cebollas que estarán bien picadas, las patatas y la berza. Llevar a hervir, bajar el fuego y cocer lentamente durante unas 3 horas, moviéndolas de vez en cuando. Añadir sofrito de ajo, poner a punto de sal y dejar reposar 15 minutos.
-
Pollo de caserío lumagorri
Elaboración
1 pollo Lumagorri
1 cabeza de ajo
70 cl. de aceite
1,5 kg. de cebollas
100 g. de pimiento verde
1 litro de caldo de pollo
Aceite
Sal de Añana
Elaboración
Trocear el pollo. Salpimentar y dejar adobar durante 8 horas en la nevera junto con los ajos y el aceite.
Pochar la cebolla y pimiento. Marcar el pollo e incorporar a la cazuela junto las verduras y dejar cocer unas 2 horas.
Retirar la verduras y pasarlas e incorporarlas al pollo, terminando de guisarlo durante unos minutos más.