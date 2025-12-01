El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marcelino Fadón y Agustín Barrón se afanan en la cocina. Blanca Castillo
XXIX Concurso de Sociedades Gastronómicas de Álava

Las recetas de Zaldiaran

Ania Ibáñez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:07

  1. Alubia pinta alavesa de Garlan

Ingredientes

1 kg. de alubia pinta alavesa

4 litros de agua

2 cebollas bien picadas

4 patatas de Udapa

80 ml. aceite

4 dientes de ajo

1 berza

2 litros de caldo de carne

Sal de Añana

Elaboración

Verter las alubias previamente remojadas 12 horas en el caldo de carne, junto con el aceite y las cebollas que estarán bien picadas, las patatas y la berza. Llevar a hervir, bajar el fuego y cocer lentamente durante unas 3 horas, moviéndolas de vez en cuando. Añadir sofrito de ajo, poner a punto de sal y dejar reposar 15 minutos.

  1. Pollo de caserío lumagorri

Elaboración

1 pollo Lumagorri

1 cabeza de ajo

70 cl. de aceite

1,5 kg. de cebollas

100 g. de pimiento verde

1 litro de caldo de pollo

Aceite

Sal de Añana

Elaboración

Trocear el pollo. Salpimentar y dejar adobar durante 8 horas en la nevera junto con los ajos y el aceite.

Pochar la cebolla y pimiento. Marcar el pollo e incorporar a la cazuela junto las verduras y dejar cocer unas 2 horas.

Retirar la verduras y pasarlas e incorporarlas al pollo, terminando de guisarlo durante unos minutos más.

