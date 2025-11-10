Las recetas de Eskola Zaharra

El Correo Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

Alubia 'pitu'

Ampliar J. Andrade

Ingredientes: Alubia de Garlan, pollo, patata UDAPA, guindilla encurtida, hojas de guindilla, maíz tostado, cebolla, ajo, huesos de pollo, harina tostada y cebolla quemada.

Elaboración: Se ponen a remojo las alubias un día antes. Una vez transcurridas veinticuatro horas, se ponen a cocer las alubias con los huesos de los pollos, la cebolla y el ajo.

El mismo día en que se ponen a remojo las alubias, se depositan en una bandeja 50 gramos de harina y en otra se dejan los huesos de pollo. Los metemos al horno hasta que se tueste la harina y se quemen los huesos. En la plancha se quema la cebolla en rodajas.

Se apartan las alubias de la cocción y se colocan en una cazuela, añadiendo el caldo de pollo reducido. Se corta el pollo en tiras muy finas y reservamos.

Emplatado:

En un bol ponemos en la base los 'fideos' de pollo. Añadimos las alubias, el caldo de pollo reducido, las piparras encurtidas picadas y las patatas asadas. Cubrimos con el caldo y añadimos el maíz tostado machacado.

Pollo pibil

Ampliar

Ingredientes: 500 gramos de pollo deshuesado, una cucharada de grasa de caldo de pollo, cuatro talos de maíz, cilantro, lima, aguacate, tomate y piperrada.

Para el adobo: 100 gramos de pasta achicote, si no piperada, 150 gramos de zumo de naranja , 75 ml. de zumo de limón, una pizca de comino, una pizca de orégano, cuatro unidades de ajo, 10 gramos de chile chipote, 200 gramos de tomate, media cucharada de canela en polvo, cebolla, sal y pimienta negra en grano.

Para encurtir la cebolla: 40 gramos de chile, 50 gramos de cebolla morada , 30 ml. de zumo de naranja, 15 ml. de vinagre de manzana, sal y pimienta negra.

Elaboración:

Se introduce todo el adobo en el vaso de la batidora y se tritura hasta lograr una pasta de color rojo.

Se corta el pollo en trozos de 3 a 5 centímetros.

Colocamos en una fuente y vertemos la marinada rociando la carne.

Dejamos veinticuatro horas en reposo

Encurtimos la cebolla: cortamos la cebolla fina en tiras. Picamos los chiles pequeños, salamos y ponemos en un bol con el zumo de lima y naranja. Reservamos 24 horas.

Tras ese tiempo, horneamos la carne. Para ello, envolvemos la carne adobada en papel de aluminio para que se haga en su jugo, añadiendo la grasa del pollo en el caldo. Una vez tierna la carne, sacamos del horno y colamos por un colador la salsa que reduciremos a la mitad. Deshilachamos la carne con las manos.

Emplatado:

Para montar el plato, cortamos los aguacates en laminas, los tomates picados, cilantro picado y los colocamos en el talo y añadimos un chorrito de lima por encima.