Las recetas de Errementeri

Las recetas de Erremeneri La sociedad de Legutiano propone los pasos a seguir para la preparación de alubia pinta alavesa con lengua de ternera y pollo en salsa de la abuela

Alubia pinta alavesa con lengua de ternera

Ingredientes: 1 Kilo de Alubia Pinta Alavesa Garlan, una lengua de ternera (Frisona Alavesa), puerros (Legutio Km0), ajos (Legutio Km0) cebollas rojas (Legutio Km0), zanahorias (Legutio Km0), sal de Añana, aceite de Colza (Hixona), agua, patata de Udapa y piparras encurtidas (Legutio Km0).

Elaboración:

Alubia pinta Alavesa:

1. Seleccionar una buena alubia pinta alavesa, pasarlas por agua un par de veces para eliminar impurezas, tierra, arena o polvo. Las pondremos a remojo dos veces su volumen de agua 8 horas si son de la temporada anterior como es nuestro caso. Siendo de temporada sin remojo.

2. Poner la cazuela a fuego medio/alto con las alubias, un chorrito de aceite, un puerro, una cebolla roja, dos zanahorias con agua un dedo por encima de las alubias, un pellizco de sal que iremos rectificando.

3. Cuando el agua empiece a hervir dejaremos a fuego medio manteniendo la cocción suave.

4. Pasada una hora, las verduras enteras las pasaremos por el pasapuré sobre las alubias.

5. Seguiremos con la cocción y siempre que haga falta caldo añadiremos del que tenemos reservado del día anterior de la lengua a temperatura ambiente.

6. Las alubias seguirán en el fuego hasta que estén al gusto añadiendo caldo si hiciese falta.

7. Con las alubias al gusto y rectificando de sal estaremos preparados para iniciar la presentación.

Lengua estofada:

1. Revisar la lengua eliminando las posibles impurezas que pueda tener. En una cazuela dejar a remojo 2 horas para desangrar y limpiar la lengua.

2. Pasadas dos horas, en una olla a presión pondremos la lengua, el puerro, la cebolla, dos zanahorias, agua y sal. Cerrando la olla la tendremos 60 minutos con presión baja.

3. Mientras se cuece la lengua, ponemos a calentar a fuego medio una cazuela con aceite la verdura bien picada, 1 puerro, una cebolla roja, dos zanahorias, un ajo añadiendo un pelín de sal para que vaya sudando. Rehogaremos bien toda la verdura hasta que vaya tomando un tono tostado.

4. Una vez al gusto de tono y si no ha cogido textura suficiente con la zanahoria, añadiremos una cucharadita de maizena rehogando todo junto unos 10 minutos

5. Añadimos caldo que tenemos de la cocción de la lengua hasta conseguir una salsa más bien ligera.

6. Fileteamos la lengua de ternera que tenemos cocida. Preferiblemente utilizaremos la parte de la mitad de la garganta. La parte delantera de la lengua es más fibrosa y en mi caso prefiero rebozarla.

7. Fileteada la lengua mas o menos en filetes de ½ centímetro la iremos añadiendo a la salsa dejando en una cocción muy suave durante aprox. media hora o lo que nos pida la lengua.

8. Al día siguiente templaremos la cazuela, sacaremos la lengua de la cazuela y pasaremos la salsa por el chino a otra cazuela y volveremos a poner la lengua en la salsa. Calentando y rectificando de sal si hiciera falta.

Para la patata, en el horno precalentado a 180 grados y sobre un papel sulfurizado prepararemos unas laminas de patata de unos 3 mm, y que habremos cortado en redondo con el propio aro de presentación, untada con aceite de colza y un poco de sal. Si hiciera falta humedeceríamos durante la cocción con un spray

En un plato hondo, en el centro de este y dentro de un aro pondremos por capas una de patata y otra de lengua finalizando con esta, la lengua que estará cortada en cuadrados similares al tamaño de las alubias. Rodearemos el aro con nuestras Alubias pintas Alavesas. Retiramos el aro y adornamos con unos aros de piparras en curtidas.

Pollo Lumagorri en salsa de la abuela

Ingredientes: 30 ml de aceite de oliva virgen extra, 2,5 kg de pollo Lumagorri troceado. sal, pimienta negra molida, 3 cebollas tiernas, 3 dientes de ajo. 3 zanahorias, 3 tomates maduros cortados en cubitos, 1 hoja de laurel 1,5 cucharadita de tomillo, 1,5 cucharadita de orégano, 1,5 cucharada de harina de trigo, 225 ml de vino blanco seco, 650 ml de caldo de pollo casero.

Elaboración:

Cómo hacer pollo en salsa de la abuela:

1. Calentar en una cazuela 60 ml de aceite de oliva virgen extra. A fuego fuerte, sellar 2,5 kg de pollo Lumagorri troceado.

2. Salpimentar y cocinar durante 5 minutos, aproximadamente, hasta que esté dorado por todos sus lados. Una vez el pollo esté listo, retirar del fuego. Bajar la temperatura de la cazuela a fuego suave.

3.Cortar las 3 cebollas tiernas en pluma, los 3 dientes de ajo en camisa, pelar, cortar en rodajas gruesas las zanahorias y cortar en cubitos los 3 tomates.

4. Salpimentar y sofreír junto a la hoja de laurel durante 5 minutos aprox.. seguir los pasos para el sofrito.

5. Una vez la cebolla esté transparente, añadir 1,5 cucharadita de tomillo, 1,5 cucharadita de orégano y 1,5 cucharada de harina de trigo.

6. Remover un par de minutos hasta que la harina esté cocinada.

7. Devolver el pollo a la cazuela y verter los 125 ml de vino blanco seco.

8. Subir la temperatura del fuego para ayudar a que el alcohol se evapore antes. Este proceso tiene una duración aproximada de 5 minutos.

9. Cubrir el pollo con los 350 ml de caldo de pollo casero y una vez rompa a hervir, bajar a fuego suave y cocinar durante 35 minutos. Durante este tiempo, la salsa se reduce y coge textura mientras el pollo acaba de cocinarse en su interior.

Consejos y trucos para que salga delicioso

1. Escoger los ingredientes. Para esto conviene hacer un ejercicio previo: saber para qué hacemos nuestro sofrito. Para un guiso de carne, para la pasta, de verduras o para un pescado. Esto nos ayudará a elegir los ingredientes que queremos añadir. Y recuerda, el objetivo del sofrito es realzar el sabor del plato final, nunca enmascararlo. Por eso es recomendable que no cargarlo de especias. 2. Usar un buen aceite. El aceite es uno de los grandes protagonistas en un sofrito. Necesitamos una cantidad muy generosa para freír nuestras hortalizas. Por eso, aunque parezca muy obvio, es necesario utilizar un buen aceite, un aceite de oliva virgen. Por supuesto nuevo, nada de reutilizar aceite que pueda contener otros sabores. Lo que queremos es lograr un sabor único en nuestro sofrito.

3. Picar los ingredientes elegidos. Añadas los ingredientes que añadas, es imprescindible que todos estén bien picados. El tomate, por ejemplo, puede ir en dados, picado o rallado. Para eso puedes utilizar tu picadora. Hay personas a las que no les gusta encontrar el ajo después, así que lo echan sin picar, los dientes enteros, y los retiran antes de servir. Aquí tú eliges.

4. Fuego lento. El fuego, durante la elaboración del sofrito, no debe tocarse. Por eso es importante que todo el proceso se realice a fuego lento.

5. Añadir ingredientes por dureza. A la hora de freír debemos tener en cuenta la dureza de cada ingrediente; eso determina el orden en el que los debemos ir añadiendo a la sartén. No podemos freír todo a la vez porque coceríamos todo de manera desigual: quemaríamos algunos ingredientes o dejaríamos otros demasiado crudos. Para que el sofrito quede perfecto debemos incorporar primero la cebolla, después el ajo y los pimientos (en caso de incluirlos en nuestra receta), posteriormente las zanahorias y por último el tomate, que es el ingrediente que suelta más agua.

6. Tapar la cebolla. Además de estar bien picada y de cocinarla a fuego lento, hay otro secreto que hace que la cebolla gane en textura y quede todavía más rica: taparla y añadirle un poco de sal. Cuando la cebolla esté transparente (es un error esperar a que se dore) podemos añadir el siguiente ingrediente, que serían los ajos.

7. El tomate, casero. Es fundamental, como con el aceite, que el tomate, el otro gran protagonista del sofrito, sea de muy buena calidad. Olvídate de las latas de conserva o de las salsas precocinadas. Un buen sofrito necesita un buen tomate. Como ya hemos explicado, es el último ingrediente que añadimos y debemos cocinarlo también a fuego lento.

