Las recetas de Burduntzi

Alubias de la abuela

Para las alubias

Ponemos las alubias en una olla a fuego fuerte y cubrimos de agua. Cuando empiecen a hervir bajamos el fuego al mínimo y ponemos a punto de sal. Cocemos 7 horas añadiendo agua caliente si fuera necesario y moviendo la olla de vez en cuando para la cocción homogénea.

Para la tosta de pan

Harina 125 g, levadura química 3 g, sal 5 g, aove 25 g y agua 50 g. Amasamos los ingredientes hasta formas una bola. Dejamos reposar 40 minutos. Pasamos por rodillo en porciones y damos forma de tosta rectangular. Hornear 15 min a 180 grados.

Para los sacramentos emulsionados

Cocemos el chorizo sólo y la morcilla con la berza. A la berza le agregamos un refrito de ajos. Triturar los ingredientes por separado con los caldos de cocción hasta obtener una crema emulsionada.

Para la presentación

Servimos las alubias en un plato hondo y colocamos una tosta con una porción de cada emulsión y un trozo de piparra.

Sobremesa pollo Lumagorri

Para el caldo de pollo

Carcasas de pollo; bresa de verduras. Tostamos los huesos y las verduras en el horno. Cubrimos de agua en una olla y cocinamos a fuego lento durante 6 horas.

Para el puro Lumagorri

Piel de Pollo Lumagorri.

Enrollamos la piel del pollo en un cilindro metálico recubierto de papel de horno, volvemos a cubrir de papel de horno y bridamos. Cocinamos en el horno a 200 grados 20 minutos. Deshidratamos las pieles con forma de puro en la deshidratadora 24 horas a 80 grados.

Para el paté de hígado Lumagorri

Quitar de los hígados, las posibles trazas de hiel, retirar las venas y el tejido conjuntivo, introducir los hígados en leche y dejar 12 horas en la nevera.

Poner aceite a calentar, añadir cebolla picada y dejar caramelizar, a continuación añadimos manzana cortada en cubos pequeños, rehogamos el conjunto y añadimos brandy y moscatel y dejamos reducir.

Apagamos el fuego y añadimos el hígado de pollo, previamente escurrido junto con sal nitro, agregamos jugo de carne que previamente se habrá hervido y trituramos.

Incorporar poco a poco mantequilla pomada e ir montándolo despacio, se debe de ir comprobando la temperatura para no pasar de 60º C, añadimos claras de huevo hasta homogeneizar la masa, poner a punto de sal y pasar por un colador. Pasar a un tarro cerrado con tapa y cocer a 80 grados durante 90 minutos.

Para el guiso de pollo Lumagorri

Marcamos los muslos en la olla y retiramos. Introducimos las verduras, ajo, cebolla, zanahoria y puerro. Una vez bien pochado introducimos los muslos vertemos vino blanco y caldo. Dejamos cocinar 45 minutos a fuego medio.

Trituramos las verduras y pasamos por el chino. Mechamos la carne y unimos con la salsa. Este será el relleno del puro.

Para la espuma de patata

Pelar y cortar 300 gramos de patata, cocer en agua poner a punto de sal y escurrir reservando el caldo. Triturar la patata con 100 gramos de caldo de la cocción y 150 gramos de clara de huevo. Colar e introducir en sifón con 2 cargas, reposar en nevera. Calentar a 63 grados para servir.

Para la presentación

Rellenamos el puro con el guiso y colocamos en un cenicero, rellenamos una taza de café con el paté y la espuma de patata a modo de café cortado. Ponemos una copa con el caldo de pollo a modo de copa de Brandy. Sobremesa de pollo Lumagorri.

