Dos recetas de andar por casa

Ania Ibañez Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

Tener un lugar del calibre del Valle Salado a cinco minutos de la sociedad gastronómica te da ciertas facilidades, podría decirse. Y es que Alberto Gómez García y Carlos Alonso, de Gatzalde, tuvieron la suerte de poder darle un toque especial a sus platos con la «mejor sal del mundo». Un condimento que no sólo potenció el sabor de sus recetas, sino que impregna en cierta manera la esencia de la sociedad.

Ubicada en las sinuosas y pintorescas calles del pueblo, al que hay que acudir con algo de fondo físico para poder enfrentar sus empinadas cuestas, Gatzalde puede presumir de local. No solo consta de dos pisos, si no que en el de arriba luce un mural pintado a mano que evoca los pozos de sal del valle, donde se guarda el bien preciado después de cosechado.

Pero su amor por los ingredientes kilómetro 0 no acaba con la sal de Añana. La receta de lumagorri del Grupo Conchi, a la que Alberto Gómez García llamó 'del terreno', era una demostración más de la dedicación de los de Añana por los ingredientes de su tierra. «Las verduras son todas de la huerta de aquí excepto el pimiento rojo, que no hay», expresó el cocinero sobre la elaboración.

Después de freír «un poco» el pollo y reservarlo en el mismo aceite, habían elaborado el guiso del aveo con cebolla, pimiento verde y rojo, zanahoria, puerro, manzana reineta, un poco de txakolí y, por último, perretxikos. Y no cualquier hongo. «Son de Jaime, un amigo de aquí, de Salinas, que los coge en temporada y los tiene congelados», reveló el de Gatzalde. Para darle el último toque, añadieron la patata de Udapa al lumagorri.

Una elaboración «tradicional» que llegó a manos de Gómez a través de su abuela. «Es un plato que solía hacer ella en el pueblo». Y, a veces, cambiar las cosas no es para mejor. Por desgracia, al plato le faltó estar un pelín más hecho, reflexionó el jurado Sabin Unamuno. «A la hora de separar la carne del hueso estaba un poco dura». Los perretxikos también supieron a poco. «Con más guarnición del hongo y más cocción, el plato habría ganado», concluyó el gastrónomo.

No fue el caso de la alubia pinta alavesa, también cocinada de manera tradicional con sus sacramentos de mano de Carlos Alonso, el «alubiero» de la sociedad. «La legumbre estaba muy bien cocida y entera», elogió Joseba Olalde, de Burduntzi. «El punto de sal muy bueno, claro, siendo de Añana...», añadió el jurado invitado. El único pero fue la elaboración del tocino, al que le faltaba «un poquito de cocción».

Una pena, porque también se trataba de un producto local. «Es de un vecino que sigue haciendo la matanza», detalló Carlos Alonso sobre el sacramento que acompañaba a la alubia junto con morcilla, chorizo y oreja.

«Primero he cocido los sacramentos con un poco de laurel, nada más». Después, Alonso utilizó el mismo agua para «cocer las alubias». Un secreto transmitido por su madre, que «siempre ha hecho la legumbre así». Otra receta intergeneracional.

Después la legumbre va al fuego, o como lo llama Alonso, al «chucuchucu» durante más de dos horas. Los sacramentos, «al horno» y la presentación muy sencilla: todo junto en el plato. Ya comer.