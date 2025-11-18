Burduntzi tira un órdago a la grande

Joseba Olalde degusta el acompañamiento elaborado por su compañero Álex Fernández. Sobre estas líneas, la alubia clásica con los sacramentos en emulsión y el trampantojo 'Sobremesa'

Ania Ibañez Martes, 18 de noviembre 2025, 10:44 Comenta Compartir

El que la sigue la consigue. Eso dice el refrán y así ha sido para los chicos de Burduntzi, que tras varios intentos de elaborar un trampantojo como unas natillas de garbanzo, en esta 29 edición del Concurso de Sociedades Gastronómicas de EL CORREO sorprendieron a los comensales con un plato en el que «todo es comestible menos el cenicero y las cartas», explicaba Joseba Olalde, la mente pensante detrás de esta arriesgada apuesta gastronómica.

Para esta céntrica sociedad no hay nada más tradicional que una sobremesa en la que se juega a las cartas mientras se degusta un buen café y una copa de brandy, fumando un puro como acompañamiento. Y esa era la idea, invitar al jurado. Su plato 'Sobremesa' tenía como ingrediente estrella el pollo lumagorri «en tres texturas». El plato estaba pensado para comerlo de izquierda a derecha, empezando por el puro y terminando por la copa de la bebida, que esta vez tenía cero alcohol.

El habano estaba elaborado con la piel del lumagorri «hecha al horno y luego deshidratada durante 36 horas», explicaba Olalde mientras colocaba la ceniza con mimo en cada uno de los ceniceros. Porque sí, hasta la ceniza era comestible, hecha con «maltodextrina y semillas de sésamo negro machacadas». El cuerpo del puro estaba relleno del pollo desmigado al estilo «pulled pork», apuntó el cocinero. Y, por si fuera poco, hasta habían diseñado una vitola -el papel donde aparece la marca del puro- con el nombre de la sociedad y lumagorri debajo, inspirada en la marca Cohiba. ¿Se podía comer la vitola? Por supuesto. A los de Burduntzi no se les escapó ni una.

Pasando al café, que conseguía engañar al ojo perfectamente, la base era una crema de paté de hígado de pollo coronada con una espuma de patata Udapa. «Encima le hemos echado unas virutas de café molido», añadía Olalde. Por último estaba la copa de brandy, con ese color ambarino que la caracteriza: un «caldo clarificado de pollo» muy conseguido.

La elaboración no dejó indiferente a nadie, ganándose los elogios de Kike Herrera, de la sociedad Amairu Bat. «La propuesta y la presentación del plato ha sido sorprendente», expresaba Herrera, que valoró mucho «el curro que se han pegado con el plato». «Han cuidado desde el mínimo detalle al máximo». El plato no se quedaba en lo visual, porque el jurado invitado elogió también el sabor. «En las tres texturas se identificaba el pollo».

Las alubias pintas alavesas, obra de Álex Fernández, también se llevaron buenas críticas. «Combinaba tradición y vanguardismo, presentadas de manera muy creativa», terció Aitor Basterra sobre la legumbre, cocinada de la forma tradicional pero con los sacramentos -morcilla, chorizo, lombarda y berza- convertidos en distintas emulsiones que acompañaban a la alubia sobre una tosta de elaboración propia, destacando el vibrante morado de la lombarda.

«La legumbre estaba riquísima de sabor y textura», puntualizó el gastrónomo, que elogió la manera de «recordar los sabores tradicionales del plato, pero presentarlos de manera moderna». La alubia estaba hecha de manera «clásica», explicó Álex Fernández: «Salada y hervida durante siete horas, pero no lleva nada más». A veces, menos es más.

Temas

Concurso de Sociedades Gastronómicas de Álava