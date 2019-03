¿Vuelven los vinilos? Verdades y tópicos sobre su 'resurrección' y sus fieles

No, no había muerto. En las últimas décadas, el vinilo ha tenido una vida condenada a las catacumbas de la música. Era el rey destronado por el CD, ese pequeño usurpador que ahora, a su vez, languidece frente al archivo digital o la transmisión por internet. Pero las novedades tecnológicas no habían logrado barrer totalmente al disco de toda la vida. Seguía presente, por supuesto, en las estanterías de los amantes de la música y en los expositores de las tiendas, si bien sus 'dominios' eran cada vez más reducidos, espacialmente hablando. También conservaba un hueco en el corazoncito de algunos pequeños sellos y bandas que se empeñaban en autoeditarse en este formato, contra toda lógica empresarial. Pero esta existencia renqueante, casi testimonial y justificada sobre todo por la nostalgia ha llegado a su fin: el disco, en 2019, es un artículo con mucho futuro. ¡Quién lo iba a decir! ¡Cuántas personas se han deshecho de su colección o la han desterrado al desván pensando que no había vuelta atrás! Está claro, las leyes de la oferta y la demanda dan muchas vueltas.

Y ésta no es una apreciación subjetiva. Lo dicen los números. En 2012, en España sólo se vendieron 135.000 nuevos discos de vinilo. pero, desde entonces, se ha producido una escalada sideral: cuatro años después ya eran 433.000... y al año siguiente ya se llegó a las 600.000 unidades, lo que supone una tasa de crecimiento cercana al 40% anual. Eso, sin contar con las ediciones independientes, que pueden incrementar estas cifras hasta los 700.000 vinilos nuevos vendidos. Con estos datos no es de extrañar que los empresarios se hayan interesado en este sector. El grupo empresarial Tecasa -de carácter familiar y que lleva décadas dedicado al equipamiento eléctrico- ha montado una fábrica en Urduliz, la única en España junto con otra de Castellón. Es decir, que la resurrección del vinilo no parece ser un blablablá. «Nos parece una iniciativa fantástica y ojalá tenga éxito. Por lo que escuchamos, parece que existe un cierto atasco con los pedidos en las pocas fábricas que hay en Europa. Evidentemente, esto se debe a un aumento de la demanda de este formato en los últimos años... aunque también hay que decir que la edición de discos en vinilo nunca desapareció del todo». Así lo explican Javi Artolazaga y Jon Barrasa, de la tienda de discos Power Records de Bilbao, un santuario para los amantes de la música.

Tal y como explican, el hecho de que las multinacionales hayan reaccionado en los últimos años y se hayan sumado a la tendencia que mantenían los pequeños sellos de apostar por el vinilo ha sido fundamental: «La oferta de discos de vinilo, tanto novedades como reediciones, ha aumentado mucho», destacan. ¿Cuál es el encanto del vinilo que le ha hecho renacer? «Como objeto, indudablemente, su encanto es superior al CD. Permite mayor expresión artística en su carpeta y los créditos, incluyendo en muchas ocasiones las letras de las canciones, son mucho más ricos», alaban desde Power, donde, actualmente, la proporción de ventas es de 40-60 a favor del vinilo.

«El mercado se está moviendo»

Con una colección de entre 7.000 y 8.000 vinilos entre singles y LPs, el DJ bilbaíno Adrian Medrano está convencido de que «el mercado se está moviendo». Según explica, él compró gran parte de su colección en EE UU a principios del 2000. «Fui mucho a Chicago, Los Ángeles, Nueva York... pero también por Europa, en ferias de Londres o Amsterdam. Casi todos los coleccionistas viajan para comprar, es una forma de ocio», apunta. En su colección hay mucha música negra de los años 60 y 70, soul, jazz, funk, rock... y algunos ejemplares muy especiales para él, como un disco de Curtis Mayfield que es su ojito derecho. Porque todo coleccionista tiene sus 'joyitas' y también, cómo no, vinilos deseados que aún no posee y que les hace estar en ese agradable vilo de quien busca. «Me gustaría tener 'You're Gonna Wreck My Life', de Guitar Ray...», comenta.

El gusanillo del 'cazatesoros' es característico de los coleccionistas de vinilos. Medrano recuerda que los primeros discos que tuvo fueron heredados de su padre y sus hermanas mayores, hasta que él empezó a adquirir álbumes de Europe -sí, ese 'The Final Countdown' que encantó a los chavales de finales de los ochenta-, The Animals, Manfred Mann, Small Faces, The Who... Desde entonces no ha parado de engrosar su colección, aunque ahora asegura que ya no compra «tantos». «Unos 200 al año», estima. Con unos cuantos como él, las fábricas de vinilo cuadran los resultados.