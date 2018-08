Operadas, casadas, divorciadas, tatuadas, madres, transexuales... Así pueden ser las nuevas misses Remedios Cervantes, María José Suarez, Lorena Bernal, Eva González, Carmen Cervera y Sofía Mazagatos, algunas de las mujeres que han sido Miss España. El popular certamen Miss y Mister España cambia las bases para adecuarse a los nuevos tiempos y eliminar normas discriminatorias que «atentan contra la dignidad de la mujer» LUIS GÓMEZ Martes, 7 agosto 2018, 17:30

El concurso de Miss y Mister España, que volverá a celebrarse de nuevo el próximo año, cambia de imagen. La organización tendrá como directora general a una exmiss, antigua modelo y actriz: Juncal Rivero, que se coronó las más guapa de España en 1984 y un año después, de Europa. Pero más allá de los cambios de nombres, el popular y discutido certamen se someterá a un profundo 'lifting' para darle un barniz más moderno.

Las novedades son numerosas y de enorme calado. Para empezar, los tatuajes y operaciones de estética, hasta ahora prohibidos, estarán permitidos. Más de una miss internacional ya tuvo que devolver su corona al descubrirse que había pasado por el quirófano para hacerse algún retoque o conocerse que había dado a luz. En realidad, el concurso no hace más que adecuarse «a los nuevos tiempos» y quitarse la pátina de rancio que durante tanto tiempo le ha acompañado, especialmente en las últimas ediciones, que pasaron sin pena ni gloria y con una nula repercusión mediática.

Porque, aunque parezca sorprendente, el certamen ha estado vetado de por vida a madres y padres y concursantes que se habían divorciado o sometido a una operación de reasignación de sexo. Solo podían presentarse, además, guapos y guapas... solteros. Pero esto ya es historia. A partir de 2019, si el jurado así lo cree, las futuras reinas (y reyes) de la belleza podrán echar mano del bisturí para mejorar su aspecto, «siempre que el resultado visual no altere en exceso su fisonomía natural». También podrán competir concursantes separadas, transexuales y mujeres con hijos. Un cambio en toda regla que apuesta por la diversidad y rechaza casi todo tipo de exclusión. Hay un límite de edad: la horquilla fluctúa entre los 18 y 30 años. «Salvo la edad, prácticamente se acepta todo. Evidentemente, es una final de belleza y será el público quien vote, pero siempre entre gente sana».

«No quedarse embarazadas»

Los nuevos responsables lo tienen claro: renovarse o morir. Han adecuado su filosofía a la realidad y eliminado de las bases cualquier norma que pudiera resultar «sospechosa de discriminar o atentar contra la dignidad de la mujer», destaca Juncal Rivero. Entre ellas, especialmente, las relativas al estado civil o la maternidad. Eso sí, las candidatas no podrán estar «en periodo de gestación ni quedar embarazadas» desde el nombramiento como miss provincial «hasta el final de su reinado». Esta etapa aperturista abre las puertas «a todo el mundo» que cumpla los «estándares de sanidad y salud» recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los aspirantes podrán lucir, por supuesto, todos los tatuajes que deseen, pero con el respeto por bandera. «Ningún símbolo puede resultar ofensivo a la mayoría de la sociedad por motivos políticos, religiosos o morales. Los tatuajes tampoco pueden hacer apología de conductas y actividades ilegales».

En esta nueva andadura, la organización apoyará la diversidad sexual. Los participantes deben ser «física y fisiológicamente» del mismo género que indique su carné de identidad, «más allá de que con anterioridad hayan pasado por un proceso de cambio de sexo», subraya Rivero, que juzga una estupidez el paso emprendido en Estados Unidos, donde los concursos de belleza han suprimido el tradicional desfile de las mujeres en traje de baño. «Me parece más un atraso que un adelanto. Ahora resulta que nos pasamos la vida diciendo que la belleza no se puede enseñar, pero sí puedes hacer un concurso de voz, de piruetas, de inteligencia… Nuestro certamen se va a llamar de belleza y talento, porque queremos potenciar el lado profesional de los ganadores, pero me parece ridículo ocultar esta prueba. Yo jamás me he sentido un objeto. Voy en contra de que me limiten», insiste.

Todas estas modificaciones buscan impulsar un concurso que se celebró por primera vez en España en 1929 y que regresa tras siete años «de pausa». Vuelve con el objetivo de siempre: nutrir las pasarelas de caras (y cuerpos) nuevas y recuperar el prestigio que tuvo, sobre todo, en los años 60 y 70, cuando lanzó a la fama a rostros como la baronesa Thyssen o Amparo Muñoz, que se convirtió oficialmente en la mujer más guapa del mundo en 1974.