Estos son los vuelos internacionales más baratos desde el aeropuerto de Bilbao para los próximos meses

El experto en viajes 'low cost' conocido como @vuelosbilbaonorte propone opciones de lo más económicas para los próximos meses

Marina León

Marina León

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:25

Aunque agosto está llegando a su fin, los amantes de los viajes ya se han marcado varias fechas en el calendario para sus próximas escapadas. Con la intención de echar una mano a los más indecisos con los destinos y que también buscan ahorrar algo de dinero, el experto en viajes 'low cost' desde los aeropuertos del norte de España, conocido en redes como @vuelosbilbaonorte, propone algunos viajes internacionales de lo más económicos para volar desde Loiu.

En octubre, hay vuelos disponibles de ida y vuelta a Atenas desde 50 euros. En noviembre, los precios se mantienen y ya comienzan a subir de cara a las vacaciones de Navidad. Otro destino perfecto para estas fechas es Basilea. «Puedes ir y volver desde 40 euros», señala el creador de contenido. Viajar a Varsovia también es posible en noviembre, con vuelos de ida los sábados desde el aeródromo vizcaíno por debajo de los 40 euros.

Bilbao-Varsovia
Bilbao-Atenas
Bilbao-Basilea
Bilbao-Nápoles

Budapest, en octubre, cuenta con vuelos de ida y vuelta desde los 35 euros. El viaje Bilbao-Praga en noviembre también ronda el mismo precio. Quienes quieran visitar Marrakech, podrán hacerlo a finales de año por tan solo 24 euros. Asimismo, Nápoles cuenta con opciones a partir de los 30 euros entre finales de octubre y principios de noviembre.

