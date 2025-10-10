El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un vuelo de Ryanair se queda a seis minutos de agotar el combustible

El aparato tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:27

Un vuelo de Ryanair que conectaba la ciudad italiana de Pisa con Glasgow, en Reino Unido, estuvo a seis minutos de quedarse sin combustible. Ocurrió el pasado 3 de octubre, cuando la tormenta 'Amy' azotó con fuerza a Reino Unido y obligo al aparato a aterrizar de urgencia en Manchester.

El avión, operado por Malta Air en nombre de Ryanair, intentó varias veces el aterrizaje en Glasgow, pero las condiciones meteorológicas extremas obligaron a cambiar de ruta. Lo intentó después en Edimburgo, aunque sin éxito, lo que hizo a los pilotos poner rumbo a Manchester.

La tripulación tuvo que activar el código squawk 7700, el nivel máximo de alerta para situaciones críticas en vuelo. El avión aterrizó con solo 220 kilos de combustible en sus tanques, casi dos horas después del primer intento en Glasgow. Este incidente ha dado lugar a abrir una investigación por arte de la División de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB).

La normativa aeronáutica exige que las aeronaves lleven más combustible para posibles desvíos o situaciones imprevistas. En este caso, el avión realizó tres intentos de aterrizaje fallidos. Unas maniobras que consumen una cantidad considerable de combustible, ya que el aparato debe aumentar su velocidad, retraer el tren de aterrizaje y recuperar la altitud.

