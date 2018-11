84 vizcaínas menores de 14 años sufrieron el año pasado violencia machista La violencia entre adolescentes es cada vez más preocupante. «Nuestros jóvenes continúan reproduciendo roles sexistas», advierte Teresa Laespada ITSASO ÁLVAREZ Lunes, 26 noviembre 2018, 11:55

El primer signo es sutil, bajo la apariencia de preocupación o celos. Un «no te pongas eso» ante un tipo de ropa o un «no salgas con ésas». Ella, enamorada, va cediendo. Incluso llega a ver normal que pueda haber control en una relación de pareja. Pero en muchos casos las cosas no tardan en complicarse hasta extremos insostenibles. La violencia machista entre adolescentes es cada vez más preocupante, y los datos lo avalan. El año pasado 298 vizcaínas de entre 14 y 20 años sufrieron algún episodio de maltrato que obligó a la policía a intervenir. Los casos registrados en la siguiente etapa, de los 21 a los 30, fueron aún peor: 467. Y de todas ellas, 117 sufrieron violencia sexual.

Lo que quiere decir que casi cuatro de cada diez mujeres agredidas en Bizkaia durante 2017 son menores de 30 años, según los registros del Observatorio para la violencia de género en Bizkaia que la diputada de Empleo, Inclusión e Igualdad Teresa Laespada ha dado a conocer en el XII Foro Gizartegune celebrado en la Universidad de Deusto. «Todavía hoy nuestros jóvenes y adolescentes siguen expuestos a un proceso de socialización que facilita y perpetúa relaciones violentas, continuando reproduciendo roles sexistas e imitando modelos basados en la desigualdad y en los prejuicios de género«, advierte la diputada.

Rocío López pertenece a este grupo de jóvenes que desde su adolescencia han sufrido el maltrato de sus parejas. Este sábado relataba a EL CORREO que vive con escolta 24 horas al día para protegerse de su violento exnovio, de carácter dominante y controlador. Que su sufrimiento desde el día en que se conocieron se fue multiplicando por cien. «Lo empecé a notar una vez que me dio un tortazo por llevar un vestido ceñido. '¿De dónde vienes, puta?', me soltó. De nada sirvió que le dijera que me había arreglado para él. Me quedé en shock, pero lo dejé pasar, aunque las faltas de respeto no cesaron desde ese día. Yo no he sabido que era víctima de violencia de género hasta que me lo han explicado. Tampoco era consciente de la enorme dependencia que tenía. He estado viendo un programa, 'Amores que duelen', y he leído muchos libros sobre el tema y tengo claro que yo a este chico no le quiero para nada ya en mi vida. He pasado miedo».