Ana Sofi Telletxea, Thomas Ubricha y Maite Sebal, en la presentación del informe en Vitoria. E.C.

El precio de la vivienda dispara hasta el 35% el porcentaje de vascos que viven «en la cuerda floja»

La Fundación Foessa y Cáritas ponen el acento en el incremento de la «integración precaria» y sitúan las dificultades de acceso a un hogar como el «epicentro de la desigualdad y exclusión»

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:01

Más de la mitad de los vascos, un 53,5%, viven en «integración plena», sin ningún tipo de riesgo de sufrir pobreza. En el otro ... extremo, el 12%, unas 259.000 personas, están «fuera», en situaciones de exclusión, por debajo de otros años. Sin embargo, una de las preocupaciones de la Fundación Foessa y Cáritas Euskadi, que han presentado este jueves su macroinforme sobre exclusión y desarrollo social en la comunidad autónoma, es la importante bolsa de ciudadanos que viven «en la cuerda floja», una integración «precaria» que se ha disparado del 27 al 35% desde 2018.

