El precio de la vivienda dispara hasta el 35% el porcentaje de vascos que viven «en la cuerda floja»

Más de la mitad de los vascos, un 53,5%, viven en «integración plena», sin ningún tipo de riesgo de sufrir pobreza. En el otro ... extremo, el 12%, unas 259.000 personas, están «fuera», en situaciones de exclusión, por debajo de otros años. Sin embargo, una de las preocupaciones de la Fundación Foessa y Cáritas Euskadi, que han presentado este jueves su macroinforme sobre exclusión y desarrollo social en la comunidad autónoma, es la importante bolsa de ciudadanos que viven «en la cuerda floja», una integración «precaria» que se ha disparado del 27 al 35% desde 2018.

«No solo importa cuánta inclusión hay, sino cómo de frágil es», ha advertido Thomas Ubrich, del equipo técnico de Foessa. El también miembro del grupo de estudios de Cáritas España ha destacado que nos encontramos «en un proceso de fragmentación social», con una «clase media en retroceso» y con el «desplazamiento de muchas familias a estratos inferiores».

Son varios los factores que están detrás de esta situación, pero los resultados del análisis, en base a 600 entrevistas en profundidad a una muestra de otros tantos hogares vascos, apuntan a la vivienda como «el epicentro de la desigualdad» y «la puerta de entrada» a estas situaciones de «precariedad». La exclusión residencial afecta a un 17% de los residentes en la comunidad autónoma, más de 380.000 personas.

Se trata de personas que viven «en lugares no adecuados» o «insalubres», en situaciones de «hacinamiento», con «inestabilidad» o que tienen «dificultades para afrontar» los gastos de mantenimiento y que optan no no ejecutarlos. De hecho, han cifrado en un 13% (122.000) los hogares que, una vez pagados alojamiento y suministros, «caen por debajo del umbral de la pobreza». Estas situaciones afectan en mayor medida a quienes viven de alquiler. El riesgo de pobreza «alcanza» al 30% de quienes están en régimen de arrendamiento, frente al 5% de los que tienen la vivienda propiedad.

«Tendencia preocupante»

Además de «la exclusión de derechos sociales como la vivienda» y el «ensanchamiento de la integración precaria», Ana Sofi Telletxea, del equipo técnico de Cáritas Euskadi, aprecia otra «tendencia preocupante»: la existencia de «bolsas» que dejan «a muchos hogares sin margen para afrontar nuevos golpes». El informe, en ese sentido, cifra en un 22,5% la población que no puede afrontar un gasto imprevisto y en un 12% la que no logra mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Otro de los factores desencadenantes de la precarización de la clase media es el empleo. «Con la inflación y el precio de la vivienda disparados, el aumento de la nómina, un 17% desde 2018, se queda corto», han explicado antes de incidir en que «se trabaja más», en un momento de pleno empleo, «pero para una parte de la población es no sirve para salir de la cuerda floja». Así, han detallado, el 8% de los trabajadores sufre «parcialidad involuntaria y el 6% afronta inestabilidad laboral grave».

Aunque el «escudo social», definido sobre todo por las prestaciones sociales, ha evitado «escenarios peores», desde la organización defienden «un nuevo pacto social». «Tenemos un modelo social debilitado, que tiende a producir desigualdad, precariedad y factura», han destacado.