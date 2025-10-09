Vinicius sufre un incendio en su casa tras arder la sauna del sótano El fuego, de carácter eléctrico, se produjo este jueves en el sótano

Un incendio de origen eléctrico ha afectado este jueves por la mañana a la vivienda del futbolista del Real Madrid Vinicius, situada en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja.

El fuego se originó alrededor de las 11 de la mañana en la sauna del sótano del chalet, concretamente en la planta -1, y se extendió con rapidez por la estancia, que ha quedado completamente calcinada. El aviso al servicio de emergencias 112 permitió la rápida intervención de dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que se desplazaron hasta el lugar y lograron controlar las llamas. Las primeras hipótesis apuntan a un fallo eléctrico en el sistema de la sauna.

El incendio se centró en el sótano. No obstante, el humo alcanzó las dos plantas superiores de la vivienda, lo que obligó a ventilar el resto de la casa. No se se registraron heridos. Cuando se desató el fuego el futbolista no se encontraba en el domicilio.

