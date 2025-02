Villarcayo se queda sin el servicio de ambulancias de Cruz Roja

Juanma Mallo Martes, 4 de febrero 2025, 15:44 | Actualizado 16:15h. Comenta Compartir

El municipio burgalés de Villarcayo se ha quedado sin el servicio de transporte que realiza Cruz Roja a su centro de salud. La decisión de la ONG se hará realidad el próximo día 14 de febrero y, según indica en una nota, ha dado este paso «tras año y medio de negociaciones con el Ayuntamiento» de esta localidad de Las Merindades. En total, habrá alrededor de 300 usuarios afectados ya que la cancelación también incluye a la Asociación de Familiares de Enfermos del Alzheimer (Afamer).

En un comunicado publicado este martes, Cruz Roja expone las razones de esta decisión. Indica, por ejemplo, que en noviembre de 2023 se dirigió tanto al Ayuntamiento como a Afamer para informarles de «la necesidad de abandonar paulatinamente la prestación de servicios de transporte adaptado, en adaptación a la legislación en materia de tarjetas de transporte y que pudiese ser realizada por el propio Ayuntamiento en ambos casos».

Sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo a pesar de que en un primer momento el primer edil se inclinó por asumir el servicio. «Las negociaciones entre Cruz Roja y Ayuntamiento se han producido desde entonces con la voluntad del Consistorio de asumir la gestión directa del servicio, un compromiso trasladado por el propio alcalde tanto a Cruz Roja como a AFAMER. Sin embargo, la buena predisposición no se ha traducido en los trámites necesarios para ello. A pesar de haber sido comunicada en tiempo y forma desde Cruz Roja al Ayuntamiento, llevará a la institución humanitaria a suprimir el servicio a partir del día 14 de febrero de forma irreversible».

Cruz Roja se duele por la decisión que han tenido que tomar. «A pesar de haber obtenido el compromiso por parte del alcalde ante nosotros y ante Afamer de unificar los servicios y que la ciudadanía y usuarios no se viesen afectados, estamos a unos días del cese definitivo de la actividad sin haber tenido ninguna comunicación formal por parte del máximo responsable del Consistorio sobre la continuidad bajo gestión pública». La misma nota de prensa afirma que «el Ayuntamiento nos solicitó hace meses que mantuviésemos el servicio hasta el 14 de febrero para tener el tiempo necesario para realizar los trámites oportunos, para lo que preparamos un convenio específico, y no lo hemos recibido firmado por su parte, lo que supone que el tiempo que nos han solicitado prorrogar el servicio, no tenemos confirmación de que vayan a sufragar los gastos generados».

Temas

Cruz Roja