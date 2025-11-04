El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

A bordo de una de las unidades de Waymo en San Francisco.

Un viaje sobre ruedas, pero sin conductor: nos subimos al robotaxi que la matriz de Google llevará a Europa

Un volante que se mueve solo, sensores que giran y giran... La firma Waymo opera en media decena de ciudades en Estados Unidos y planea arrancar en Londres su flota de vehículos autónomos en 2026

Gabriel Cuesta
Silvia Cantera

Gabriel Cuesta y Silvia Cantera

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:15

Es una imagen un tanto futurista, pero que ya es presente. Desde hace un par de años no sorprende a ningún vecino de San Francisco ... convivir con una importante flota de taxis sin nadie al volante que ha tomado sus calles. Circulan con el asiento del conductor completamente vacío y ya compiten de tú a tú con el servicio convencional y otras plataformas como Uber. La empresa se llama Waymo y esta gran ciudad de la Costa Oeste es su principal bastión en Estados Unidos, aunque también ha puesto sobre el asfalto algunas de sus unidades en otras ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Austin y Atlanta. La firma americana prepara ahora su desembarco en Europa, concretamente en Londres, y este periódico se ha subido a una de sus unidades para vivir la experiencia de viajar a bordo de uno de estos robotaxis que ha echado a andar Google.

