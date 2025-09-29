El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Viajar a Estados Unidos costará el doble desde este martes

El importe a pagar por la autorización ESTA sube

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:56

Viajar a Estados Unidos será más caro desde este martes 30 de septiembre. El importe a pagar por la autorización ESTA (Electronic System for Travel Authorization), que permite la entrada en el país ya sea por turismo o negocios, pasa de 21 a 40 dólares. Es decir, casi el doble que hasta ahora. Una tarifa que afectará a los ciudadanos de 41 países, incluyendo a España.

El incremento de esta tarifa del ESTA está incluida en una ley de medidas fiscales firmada por el presidente Donald Trump. La han bautizado como 'Big, Beautiful Bill', y se mantendrá vigente desde este martes hasta el 31 de diciembre. Las solicitudes efectuadas antes del 30 de este mes serán procesadas al precio anterior.

El ESTA permite a los ciudadanos de países bajo el Programa de Exención de Visado, entre ellos España, visitar EE UU por un máximo de 90 días sin necesidad de visado. La solicitud del permiso se debe realizar en la página oficial del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, al menos 72 horas antes de viajar.

El incremento de esta tarifa del ESTA coincide con un descenso del 3% en la llegada de turistas a Estados Unidos en los seis primeros meses del año, comparado con el mismo período del año anterior. En concreto, los 40 dólares resultantes combinan una comisión de servicio adicional de 8 dólares junto con una contribución de 13 dólares que irá directamente al Tesoro de Estados Unidos.

