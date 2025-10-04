Los 'veranillos' no existen: así han ganado los refranes a la ciencia Los meteorólogos explican el por qué de estos periodos de buen tiempo en pleno otoño

Advierten los meteorólogos que nos cuidemos del refranero, que para ciertas fechas anuncia una cosa y la contraria. Ocurre con la Candelaria (2 de febrero), que lo mismo llora (llueve), que ríe (sale el sol) y también con San Miguel (29 de septiembre): 'Por San Miguel, o seca las fuentes o lleva los puentes'. Este año ha habido más de lo segundo: inundaciones en Zaragoza, lluvias torrenciales en Valencia, registro histórico de precipitaciones en Ibiza… Al norte, en Bilbao, 20 grados y subiendo. El 'veranillo', 'veroño' le decimos también. «Ninguno de los dos términos son científicos. Que esos periodos de buen tiempo en otoño coincidan en torno a San Miguel (29 de septiembre) y a San Martín (11 noviembre) es pura casualidad. Hay la misma probabilidad de que suceda en esas fechas que antes o después», aclara Santiago Gaztelumendi, director de estrategia y coordinación de Euskalmet.

En Euskadi y en cualquier punto de España. «No hay un patrón diferencial en torno a San Miguel. Es igual de probable que haga frío o calor», confirma José Ángel Núñez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Avalan esta arbitrariedad los datos de los registros de temperatura de cada 29 de septiembre desde 1950 a 2024: la media en estas siete décadas son 18 grados, pero el abanico abarca desde los 12 hasta los 22. Es más, el 27, el 28 y el 30 del mes hace más calor que el propio 29.

Entonces, ¿no existen los 'veranillos' de la sabiduría popular? «Lo que existen son periodos recurrentes de tiempo benigno a lo largo del otoño. En esta estación no es extraño que haya tres, cuatro o cinco días seguidos sin lluvia, sin viento y con máximas entre 20 y 25 grados, incluso puntualmente de hasta 30».

Como las que hemos tenido esta semana y las que anuncian desde Euskalmet para la que entra. «El fin de semana tendremos un frente fresco de veinticuatro horas que dejará lluvia el sábado por la tarde y noche y el domingo por la mañana, entre cinco y veinte litros, nada del otro mundo». Está asociado, explican desde la agencia vasca de meteorología, a una ciclogénesis explosiva, «pero está tan arriba que este fenómeno solo va a afectar al norte de Gran Bretaña». El lunes ya regresará el buen tiempo y volveremos a tener 20 o 25 grados, y más el martes. «Condiciones de 'manual' del mal llamado veranillo».

«Nuestro otoño típico»

¿Un tiempo loco? «No, intercalar episodios fríos incluso con nieve y otros cálidos que recuerdan al verano es nuestro otoño típico. Lo que sucede es que nos llaman la atención los días de calor en octubre y noviembre porque creemos que a estas alturas del calendario 'no toca', pero en realidad sí toca», asegura Gaztelumendi.

Toca en otoño… y toca en primavera, aunque no le hayamos puesto la etiqueta de 'inviernillo' al frío de mayo, que también lo hace. «El otoño y la primavera son periodos de transición en los que hay días que se parecen a lo que se va dejando atrás (ya sea el verano o el invierno) y otros que se asemejan a lo que está por llegar. Lo del 'veranillo' tiene mucho que ver con la nostalgia, con la añoranza del verano. Imagino que no decimos 'inviernillo' porque nadie echa de menos el invierno», aventura el portavoz de Euskalmet.

Aclara José Ángel Núñez que, aunque tengamos refranero a propósito, esto de los 'veranillos' no es, ni mucho menos, un fenómeno local. «Están extendidos por toda Europa. Las situaciones anticiclónicas que suelen favorecer los cielos despejados son extensas y, a menudo abarcan zonas amplias de varios países». Existe incluso el 'Indian summer', referido a los días de otoño suave en Estados Unidos.

Otra cosa es que si el martes rozamos los 30 grados en el interior de Euskadi como está previsto, vaya a suceder igual en otras latitudes. «Lo que es común en toda Europa es que haya periodos de buen tiempo en otoño, pero asimilables a lo que en cada lugar sea su verano. Porque en Munich igual lo son 15 grados en lugar de 25 como aquí y en Andalucía seguro que tienen temperaturas mucho más altas, propias de lo que para nosotros sería un 'veranazo'», explica el portavoz de Euskalmet.

No es igual la temperatura, ni la duración. Ni siquiera la fecha. «En Rumanía tienen lo que se llama 'el verano de Miguel', un periodo de quince días entre el 29 de septiembre al 14 de octubre», señala el ejemplo portavoz de AEMET. Este y otras curiosidades sobre el fenómeno están recogidas en el ensayo 'El concepto de 'veranillo' en Europa', de José Enrique Gargallo Gil y Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate.

En el texto se refieren a los 'veranillos' como «retrocesos al calor» o «veranos tardíos». Y a los de San Miguel, a finales de septiembre, y San Martín, en noviembre añaden el 'veranillo' ruso, dos periodos que allí llaman 'verano de la mujer joven' y 'verano de la mujer vieja' y que abarcan del 15 al 29 de agosto y del 1 y al 8 de septiembre, respectivamente. El repaso por los 'veranillos' europeos incluye el checo del 28 de septiembre, el sueco del 7 octubre, el 9 de octubre francés… y así hasta el 'verano de Santa Catalina' (25 de noviembre) de los piamonteses italianos.

En este estudio se recogen también los fríos de primavera, los 'inviernillos', aunque estos son muchos menos. De hecho, solo menciona dos. El primero, recién estrenada la estación, concretamente entre San Jorge (23 de abril) y San Marcos (25 de abril), lo recoge el refranero francés: 'Entre Jorge y Marquitos, un día de invierno se mete' (no rima al traducirlo). Y en Italia y Francia advierten de los fríos a finales de la primera quincena de junio: 'San Mamerto (11 de mayo) Pancracio (12) y San Servacio (13, invierno de los caballeros', asimilable por la fecha a nuestro conocido dicho 'Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo'.