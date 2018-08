«Vendí el 'Titán III' hace dos años, no tengo nada que ver» Un miembro de 'los Charlines' sale del juzgado. / EFE «Es lo último que esperaba del barco y del armador», dice el anterior propietario vasco del buque interceptado con 2,5 toneladas de cocaína AINHOA DE LAS HERAS Lunes, 13 agosto 2018, 00:42

El anterior propietario del 'Titán III', de origen vasco, asegura que no tiene ninguna vinculación con la operación que ha permitido decomisar un gran alijo de cocaína y detener a 28 personas, entre ellas el patriarca de 'los Charlines' y uno de sus hijos, que quedaron en libertad con cargos. «Vendí el remolcador hace casi dos años, el 11 de noviembre de 2016, y está inscrito en el Registro Mercantil. No tengo nada que ver», señala en declaraciones a este periódico.

Vecino de una localidad guipuzcoana próxima a Ondarroa, cuenta que tuvo que deshacerse del buque «por circunstancias económicas. Entramos en preconcurso de acreedores porque, como a otras empresas, con la crisis no nos llegaba trabajo», explica. Construido en los astilleros de Gijón en 1972 -«es antiguo», reconoce-, el remolcador se llamaba entonces 'Zumaia II' y estaba pintado de color naranja; en la actualidad es azul.

«Estuvo un año y pico parado, no conseguíamos trabajo», admite. Durante ese tiempo permaneció a la venta en el puerto de Ondarroa. «Un 'broker' de los que se dedica a vender barcos me presentó a Pedro». Y llegaron a un acuerdo, por el que le entregó el buque a cambio de 100.000 euros, «un buen precio». Quince días después, le avisaron de que cuando entraba en el puerto de Vigo sufrió «una avería en el motor y estuvo dos o tres meses de reparación. Ha tenido bastantes problemas. Nosotros lo tuvimos dos años y estuvimos trabajando con él y no se averió».

La clave Antiguo Construido en 1972 en los astilleros de Gijón, tras la venta estuvo dos meses de reparación por una avería

Al enterarse de que el 'Titán III' está implicado en una macrooperación contra las redes del narcotráfico en Galicia, se ha llevado una sorpresa, asegura. «Es lo último que esperaba del barco y del armador».

Llega hoy a Las Palmas

Fue la venta del barco lo que puso sobre la pista a la Ertzaintza, cuerpo que inició la investigación hace dos años. Tras seguir varias pistas en Gipuzkoa y Bizkaia, el Grupo de Drogas de la comisaría de Bilbao comunicó sus pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y juntos continuaron con la investigación, bajo la instrucción de un juzgado de San Sebastián.

Mientras, la Policía Nacional dirigida por un juez instructor de Vigo y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra explotaron la operación al interceptar en altamar, junto a las Azores, al barco-nodriza, el 'Titán III', que procedía de Sudamérica cargado con más de dos toneladas y media de cocaína. Iba a encontrarse con un pesquero, el 'Sempre Cacharelos', para realizar el trasvase de la droga. De los 28 detenidos, doce han ingresado en prisión y el resto han quedado en libertad. El 'Titán III' tiene previsto llegar hoy mismo al puerto de Las Palmas, donde se realizara el pesaje oficial de la mercancía.