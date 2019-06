Un 34% de los vascos está en contra de la independencia frente a un 23% que la desea, según el Sociómetro Vasco El sondeo se ha elaborado en base a entrevistas domiciliarias realizadas entre abril y mayo EL CORREO Jueves, 27 junio 2019, 13:35

Un 34% de los vascos está en contra de la independencia frente a un 23% que está de acuerdo con ella, mientras que un 29% se mostraría favorable o no según las circunstancias, tal como destaca el último Sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco.

El sondeo, confeccionado en base a 2.142 entrevistas domiciliarias realizadas entre el 29 de abril y el 10 de mayo, refleja que, de una escala del 0 al 10, el sentimiento nacionalista se sitúa en un 5,2, algo más de la mitad. En Álava este sentimiento es menor (4,7), mientras que en Bizkaia es de 5,2 y en Gipuzkoa un poco superior, de 5,3.

En todo caso, el 32% de la población asegura que se siente tan vasco como español, el 24% solo vasco, el 21% más vasco que español, un 5% únicamente español y el 4% más español que vasco, mientras que un 14% no sabe o no contesta.

Álava es el territorio con más alto porcentaje de personas que se siente tan vasco como español (38%), seguido de Bizkaia (33%) y, por último, Gipuzkoa (27). En el territorio vizcaíno es donde prevalece más el sentimiento de ser más vasco que español (25%) frente a los guipuzcoanos (17) y alaveses (16%).

El porcentaje más alto de quienes se consideran solo vascos se detecta en Gipuzkoa (30%), seguido de Bizkaia (22%) y, por último, se encuentra Álava (17%). El 7% de alaveses se siente más español que vasco y el 9% solo vasco, mientras que estos sentimientos son del 3 y 5% respectivamente entre los vizcaínos, y de un 3 y 4% entre los guipuzcoanos.

En lo que refiere a la independencia, un 34% de los vascos está en contra de la independencia frente a un 23% que está de acuerdo con ella, mientras que un 29% se mostraría favorable o no según las circunstancias, y un 14% no sabe o no contesta.

El mayor porcentaje de población que se muestra en contra de que Euskadi se independice se registra en Álava, donde casi la mitad se opone a ello (49%). Un 37% de vizcaínos están en desacuerdo, mientras que el porcentaje se reduce en Gipuzkoa (22%).

Es en este último territorio donde más están a favor de la independencia, el 26%, seguido de Bizkaia, con un 23%, y solo un 15% de los alaveses son favorables a esta opción. En cuanto a la gente que no se decanta y que señala que estaría de acuerdo o no con la secesión dependiendo de las circunstancias, se situaría en un 34% en Gipuzkoa, en un 29% en Bizkaia y en un 22% en Álava.