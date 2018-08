Los vascos, los españoles que más gastan en ropa Destinan una media de 580 euros anuales en renovar los armarios frente a los 338 de los canarios, los más austeros LUIS GÓMEZ Viernes, 31 agosto 2018, 09:44

Los números revelan la pasión de los vascos por la moda y el diseño. Nos encanta estar a la última, presumir de tendencias y reafirmar la tradicional etiqueta que nos cuelga de siempre por nuestro buen gusto. Evidentemente, eso tiene un precio. Y no sale nada barato, por mucho que las firmas 'low cost' impongan sus colecciones y marquen tendencias con líneas supuestamente al alcance de casi todos los bolsillos.

El informe 'El sector textil y el gasto en prendas de vestir', realizado por expertos de EAE Business School, ha vuelto a confirmarlo. Euskadi fue la comunidad que más se dejó el año pasado en la compra de ropa. Los vascos destinaron una media de 580 euros para la puesta a punto de sus fondos de armario. Se situaron por delante de la sorprendente Melilla, que dedicó 567. Navarra (551), Ceuta (509) y Cataluña (501) completan el 'top 5'. A continuación, aparecen Galicia (492 euros), Asturias (487), Cantabria (482) y Madrid (468). En el extremo opuesto figuran los habitantes de Castilla-La Mancha (390,5 euros) y Canarias, con solo 338,1.

Pese a estas cifras, Euskadi no es ajena a una realidad que ha obligado a los clientes a ajustarse, y mucho, el cinturón. Desembolsaron, según los autores del estudio, «solo un 10%» menos que en 2009, porcentaje idéntico al de Melilla, Aragón, Cataluña y Murcia. Nada que ver con el desplome del 20% registrado en Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria. El gasto medio por ciudadano ascendió a 450 euros, un 17,5% menos que en 2009. En plena crisis económica, los españoles gastaban cada año 545 euros en practicar 'shopping', una de sus aficiones favoritas. Eran otros tiempos. Y no van a volver tan pronto. El futuro se presenta repleto de inquietantes incertidumbres. La recuperación no va a ser fácil, advierten los especialistas.

Menos 'modelitos' a estrenar

Lo de estrenar 'modelitos' a todas horas pasó a mejor vida. Tanto, que las previsiones de gasto para 2020 se estima que se sitúen en 496 euros. La confirmación de estas expectativas supondría, en el mejor de los casos, un incremento del 10% con respecto a 2016. La complicada coyuntura económica ha pasado también una severa factura a un negocio que desde hace nueve años asiste a una sangría que se ha llevado por delante al 26,5% de las empresas de manufactura textil. Han pasado de 10.938 a 8.098.

Pese al liderazgo vasco, Baleares fue la única comunidad española que el ejercicio anterior invirtió más en moda que en 2009: 38 euros más de media al pasar de 412 a 440. Aun así, los isleños miran bastante sus bolsillos al dejarse un 30% menos que los ciudadanos de Euskadi. Si bien es verdad que todas las comunidades han echado el freno cada vez que salen de tiendas, el informe fundamenta las razones que llevan a las grandes cadenas comerciales a mantener a Bilbao en el punto de mira en sus continuos planes de expansión. Así como las firmas de lujo siguen pinchando en hueso con apuestas rotundamente fallidas – Louis Vuitton y Gucci fueron las últimas grandes marcas en abandonar la ciudad–, Euskadi, con la capital vizcaína a la cabeza, es un permanente imán para las etiquetas baratas, las favoritas de la población juvenil, especialmente.

Con poco más de dos millones de habitantes, Euskadi es la cuarta comunidad que más factura a nivel global. La venta de prendas movió un volumen de negocio de 1.182 millones de euros, frente a los 3.713 de Cataluña, los 3.479 de Andalucía, los 3.008 de Madrid y los 2.038 de Valencia. España se parte en dos mitades en cuestión de moda. Mientras la mitad de las comunidades experimenta un crecimiento, la otra mitad camina a una velocidad 'baja', con caídas de entre el 3% y el 6% en Canarias, Cantabria y Galicia, y un descenso que supera el 11% en La Rioja.

A medio plazo, además, EAE Business School sigue manteniendo al País Vasco en el ranking de las zonas con mayor afición al 'shopping'. Con la salvedad de Aragón, más Ceuta y Melilla, el consumo seguirá centrándose en el norte peninsular. Este año el negocio alcanzará en Euskadi los 1.328 millones. De no fallar las expectativas, en 2020 será de 1.382. Los expertos desearían, no obstante, tasas de crecimiento mayores, comparables a las vividas en China y Polonia, donde el gasto creció un 7,15% y un 6,97%, respectivamente. España, con un descenso del 3,5%, lideró, junto a Italia (-2,6%) y Holanda (-1,9%), las tasas más desfavorables.

Por hogares, las cifras nacionales quedan muy lejos de los mejores índices mundiales. Reino Unido (2.559 euros), Noruega (2.510) y Estados Unidos (2.335) son los países con los gasto medios más altos por hogar. España se sitúa por debajo de la media, con 1.120 euros.