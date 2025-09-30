Un vasco gana medio millón de euros en La Quiniela tras quedarse a un acierto del Pleno al 15 El afortunado, que selló su boleto en un despacho de lotería de Irún, acertó los resultados de los 14 partidos correspondientes a la novena jornada liguera

Silvia Osorio Martes, 30 de septiembre 2025, 16:28

La jornada 9 de La Liga ha dado una tremenda alegría a un vecino de Irún, que se ha llevado nada menos que 553.971,48 euros en La Quiniela. Según los resultados publicados en la web de Loterías y Apuestas del Estado, este jugador vasco se quedó a solo un acierto del Pleno al 15.

El afortunado, que selló su boleto en un despacho de lotería de la calle Fuenterrabia, acertó los resultados de los 14 partidos correspondientes a la novena jornada liguera en Primera y en Segunda División incluidos en el tradicional juego.

Sin embargo, el vecino guipuzcoano falló el Pleno al 15. Se trataba del encuentro correspondiente entre el Atlético de Madrid y Real Madrid, que se saldó con una 'manita' de los colchoneros a los blancos por 5 a 2. En La Quiniela de esta semana otras 39 personas acertaron los resultados de 13 partidos y se embolsaron 6.658 euros. Al no registrarse acertantes del Pleno al 15 (14 aciertos + Pleno al 15), el bote se acumula para esta jornada.