El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
E. C.

Un vasco gana medio millón de euros en La Quiniela tras quedarse a un acierto del Pleno al 15

El afortunado, que selló su boleto en un despacho de lotería de Irún, acertó los resultados de los 14 partidos correspondientes a la novena jornada liguera

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:28

La jornada 9 de La Liga ha dado una tremenda alegría a un vecino de Irún, que se ha llevado nada menos que 553.971,48 euros en La Quiniela. Según los resultados publicados en la web de Loterías y Apuestas del Estado, este jugador vasco se quedó a solo un acierto del Pleno al 15.

El afortunado, que selló su boleto en un despacho de lotería de la calle Fuenterrabia, acertó los resultados de los 14 partidos correspondientes a la novena jornada liguera en Primera y en Segunda División incluidos en el tradicional juego.

Sin embargo, el vecino guipuzcoano falló el Pleno al 15. Se trataba del encuentro correspondiente entre el Atlético de Madrid y Real Madrid, que se saldó con una 'manita' de los colchoneros a los blancos por 5 a 2. En La Quiniela de esta semana otras 39 personas acertaron los resultados de 13 partidos y se embolsaron 6.658 euros. Al no registrarse acertantes del Pleno al 15 (14 aciertos + Pleno al 15), el bote se acumula para esta jornada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  2. 2

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  3. 3 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  4. 4

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  5. 5 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  6. 6

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  7. 7 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  8. 8

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  9. 9

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  10. 10

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un vasco gana medio millón de euros en La Quiniela tras quedarse a un acierto del Pleno al 15

Un vasco gana medio millón de euros en La Quiniela tras quedarse a un acierto del Pleno al 15