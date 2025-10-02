Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en el despacho de un abogado Los arrestados, un hombre y una mujer, se encontraban en el juzgado para cumplir con la medida cautelar de comparecer los días 1 y 15 de cada mes

Agentes de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un hombre de 43 años y a una mujer de 60 como presuntos autores de los delitos de hurto y allanamiento de morada en domicilios de personas jurídicas y en establecimientos abiertos al público por acceder en el juzgado de Calahorra a un despacho de un letrado y robar 140 euros de su cartera.

La pareja, ambos con un amplio historial delictivo, se encontraba en el juzgado para cumplir con una medida cautelar y aprovecharon para entrar en el despacho de un letrado y sustraer el dinero.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por un letrado de la Administración de Justicia (LAJ), quien relató que, tras ausentarse momentáneamente de su despacho en los juzgados de Calahorra para acudir a la oficina penal, dos personas -posteriormente identificadas como los ahora detenidos- accedieron de forma indebida a la zona restringida del edificio.

Ambos individuos se encontraban en el juzgado para cumplir con la medida cautelar de apud acta, que les obligaba a comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Durante su estancia, la mujer accedió al despacho del denunciante, a pesar de estar claramente señalizado con un cartel de 'NO PASAR', mientras su acompañante vigilaba la entrada. El letrado sorprendió a la mujer en la entrada de su despacho y le indicó que debía retirarse y ser atendida por el personal auxiliar. Poco después, al revisar su cartera, comprobó la falta de 140 euros en efectivo.

Los investigadores, junto con el personal de seguridad del juzgado, revisaron las cámaras de videovigilancia donde comprobaron cómo la detenida accedía en dos ocasiones al despacho: en la segunda, permaneció cerca de un minuto y, al salir, introdujo un objeto en su bolso. Su acompañante se colocó estratégicamente para bloquear la visión del pasillo.

Con las pruebas obtenidas -declaración de la víctima, imágenes de seguridad y testimonio de los agentes de seguridad del juzgado-, se identificó y detuvo a los implicados como presuntos autores de los delitos mencionados.