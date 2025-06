«No vamos a pedir más euskera en Osakidetza», dice el consejero de Salud

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha aclarado este viernes que la polémica con la UPV/EHU a cuenta de las plazas de Medicina en ... euskera no se solventará con cambios en los requisitos lingüísticos a los trabajadores del Servicio Vasco de Salud. «No estamos hablando de exigir más euskera en Osakidetza ni de modificar la política lingüística acordada en la mesa sectorial», ha afirmado.

Martínez ha intervenido en el pleno de control en el Parlamento vasco. A preguntas de la parlamentaria del PP Laura Garrido, ha insistido en la idea de crear 40 nuevas plazas del grado en euskera (la UPV/EHU sólo está dispuesta a que sean 16 por falta de espacio y de profesores con capacitación lingüística) y que la lengua vasca puntúe como mérito a la hora de hacer el MIR. «El doble planteamiento presentado al ministerio y a la Universidad concibe el euskera como un elemento de arraigo y de oportunidad para estudiantes de Euskadi», ha explicado.

Según los datos expuestos por el mandatario, cada año 1.000 estudiantes solicitan acceder al grado de Medicina, pero sólo hay 368 plazas: 200 en castellano y 168 en euskera (a partir del próximo curso serán 184 tras la ampliación de 16 nuevos puestos). Sin embargo, Euskadi dispone de 568 plazas de médicos residentes. «Tenemos un 'gap' de 200 plazas», ha señalado, lo que provoca que el 70% de quienes hacen la residencia en los hospitales vascos sean de otras comunidades autónomas. Eso deriva en que uno de cada cuatro, después de haberse formado aquí, decidan instalarse en otros lugares. De ahí la petición al ministerio de valorar el euskera en el MIR. «Pedimos ponderar ese conocimiento sin que tenga un carácter excluyente», ha defendido Martínez.

Al rechazar cambios en la política lingüística, el consejero ha respondido a la propuesta de la Universidad. Ante la falta de médicos con C1 que puedan ejercer como docentes en algunas especialidades clínicas, la UPV/EHU planteó elevar los requisitos lingüísticos de manera generalizada de B2 a C1. Esta idea surgió en el seno del grupo de trabajo que analiza la política lingüística dentro del Pacto de Salud.

Osakidetza exige tener conocimiento de euskera en el 60% de sus puestos de trabajo, normalmente el B2. En algunas especialidades ese requisito es más elevado. Por ejemplo, en Medicina de Familia, donde se pide saber euskera en el 80% de los casos. En estos momentos, el 59% de la plantilla tiene acreditado el perfil lingüístico: el 33% tiene el B2 y el 26%, el C1. La proporción de pacientes que piden ser atendidos en euskera es del 17%, aunque con variaciones según la zona. En Barrualde-Galdakao, por ejemplo, son el 27,64%; en Barakaldo-Sestao, el 0,91%; en Bilbao-Basurto, el 3,61%; en Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, el 1,56%; y en Uribe, el 8,41%.

Choque entre la UPV/EHU y el Gobierno

El nuevo equipo rectoral de la Universidad, en el que es su primer gran choque público con el Gobierno vasco, no quiere ampliar las plazas de Medicina en euskera que pretende el departamento porque considera que no está garantizada la calidad de la enseñanza en este idioma. El problema está a partir de 4º curso, cuando los alumnos se trasladan a los hospitales universitarios. En algunos de ellos -sobre todo en Álava- no hay suficientes médicos especialistas que tengan el C1 -es requisito para ser profesor en euskera- para cubrir todas las unidades de cada asignatura.

Algunas fuentes señalan que los incentivos para ser docente no son suficientes desde el punto de vista económico, de carga de trabajo y de prestigio. Esto explicaría, en parte por qué menos del 25% de los 2.068 médicos de Osakidetza que tienen el C1 se apuntan para ser profesores. Una posible solución que se ha planteado en la mesa del Pacto de Salud es que ser docente puntúe para el desarrollo de la carrera profesional.

Ante este problema, Martínez ha pedido no ser «rígidos». «Puede ser que una persona que estudie la carrera en euskera tenga que hacer una asignatura en castellano», dijo esta semana. Salud y la UPV/EHU se han emplazado a una reunión en los próximos días para solventar la crisis. En cualquier caso, el consejero ha urgido a abordar el debate porque «formamos menos médicos de los que necesitamos». Y también ha querido sacar el euskera de la polémica. «No es el motivo de la ausencia de médicos, es de sobra conocido que es un problema que afecta a todas las comunidades», ha indicado en respuesta a la parlamentaria popular Laura Garrido, que considera que «la política lingüística impositiva empobrece y ahuyenta el talento».

Críticas de sindicatos

La idea planteada por la Universidad de elevar los requisitos lingüísticos recibió el rechazo frontal del Sindicato Médico, CC OO y UGT. En un comunicado publicado este viernes, CC OO considera que «es contraproducente y supone privatizar la euskaldunización», mientras que UGT señala que «imponer el C1 como requisito obligatorio en algunas categorías no es reforzar el euskera, es hacer inviable cubrir plazas que ya cuesta encontrar». El Sindicato Médico no se ha pronunciado de manera pública.

En el Pacto de Salud se plantearon otras medidas relacionadas con el euskera. Una, por ejemplo, fue que se pueda realizar el examen MIR en este idioma o incluso exigir conocimiento de la lengua para poder optar a algunas plazas de residente. Ambas cuestiones deberían ser negociadas con Madrid. Otra fue crear un circuito de euskera. Básicamente, la idea es que los pacientes que pidan ser atendidos en lengua vasca sean asignados siempre a galenos con conocimiento de euskera. El documento propone que los sanitarios que participen en este circuito acumulen méritos para su carrera profesional y también puntos para futuros concursos de traslado.