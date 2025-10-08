El vacile de una espectadora a un humorista vasco por no saber pronunciar su nombre en euskera: «Como eres 'giputxi'...» El cómico Mikel Bermejo y una asistente a su show mantuvieron una divertida conversación tras conocer que la mujer se llamaba Eztizen

Silvia Osorio Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:39 | Actualizado 11:48h.

«¿Cómo te llamas?». El humorista Mikel Bermejo lanzó esta sencilla pregunta en una de sus últimas funciones celebradas en Bilbao y se desataron las carcajadas. Algo muy común en sus shows, donde la improvisación es la pieza principal, pero lo que nunca imaginó una espectadora es que su nombre en euskera generara uno de los momentos más divertidos.

El cómico vasco se encuentra inmerso en la gira de 'Eureka', su último espectáculo. En Bilbao repetirá el próximo 7 de diciembre en el Teatro Campos (18.00 horas). En su show, estrenado en junio de este año, con su estilo fresco y directo, pregunta de forma constante al público sobre un sinfín de temas. El euskera, suele tener una importante presencia.

En este caso, una espectadora llamada Eztizen, un nombre común en Euskadi, generó una simpática conversación que desató las carcajas del resto del personal. Cuando la mujer dice su nombre, Bermejo comienza a indagar en el asunto: «¿Estizen? ¡Cómo el museo!», le lanza para a continuación pedirle que lo deletree.

«E, Z, T, I, Z, E, N», contesta la espectadora. Pero las bromas del cómico guipuzcoano con el nombre en cuestión continúan: «Tes, tes? No entiendo el 'Ez'», insiste. Sin embargo, Eztizen no se corta y le suelta un vacile en toda regla: «Como eres 'giputxi' pronuncias diferente la Z», lanza provocando risas y aplausos al resto del público.

Pero Bermejo no se queda conforme. «¿Tienes el EGA? ¿No? Que pena. 1-1», le pregunta para después interesarse por cuál es su apellido. «González», contesta ella. «González... Vasca y sus padres son de burgos». De nuevo, las carcajadas retumban en el auditorio. «Mi abuela es extremeña», precisa Eztizen. Es entonces cuando Bermejo, con raíces extremeñas, contraataca: «¿En serio? bellotera o mangurrina?». Se hace el silencio. Eztizen no contesta. «3-2. Apágale el micro», zanja el cómico a la divertida conversación.

