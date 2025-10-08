«El uso de la bicicleta en las ciudades tiene que ir a más, ya no hay excusas» Más de 30 expertos debaten sobre los retos a los que se enfrentan las urbes del futuro en un foro organizado por EL CORREO

Andrea Cimadevilla Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:42 Comenta Compartir

¿Cómo deben ser las ciudades del futuro? José Miguel De la Fuente, subdirector de Desarrollos de Proyectos del Departamento de Infraestructuras de la Diputación lo resumió así ayer: «Espacios amables con menos emisiones, menos ruidos y menos estrés. En las que se fomente la movilidad sostenible con desplazamientos en bicicleta o a pie». Hablar de las ciudades del futuro es, en definitiva, hablar de urbes que «pongan al ciudadano en el centro y mejoren la calidad de vida de sus habitantes». Aquellas en las que se apueste por la sostenibilidad, las zonas verdes, la reducción de gases, por el fomento de un transporte público accesible o por la regeneración de espacios degradados.

De todo esto y mucho más conversaron este miércoles más de una treintena de expertos locales e internacionales en la cuarta edición del congreso 'Ciudades del Futuro', organizado por EL CORREO y patrocinado por Renfe, Iberdrola y la Diputación. Los especialistas que se dieron cita en la Torre Iberdrola coincidieron en que el futuro de las ciudades debe diseñarse «desde hoy».

Una de las claves es configurar una red de infraestructuras que permita a las urbes estar conectadas. «Para evitar que haya ciudadanos de primera y de segunda es imprescindible atender a las infraestructuras. Hoy tenemos herramientas técnicas que nos ayudan a configurar las ciudades, pero si solo aplicásemos a esos criterios, todos los municipios serían iguales. Necesitamos atender a valores subjetivos, como la orografía, que es lo que dan identidad y carácter a una localidad», resumía Aitor Etxebarria, director general de Desarrollo Territorial de la Diputación.

La movilidad es otra de las piedras angulares que marcarán el diseño de las futuras ciudades. Sonia Araujo, directora general de Sostenibilidad y Transformación Digital de Renfe, reconoció que la movilidad debe entenderse como «un derecho accesible», que tenga como base la sostenibilidad y que se valga de la digitalización para su mejora. «El 30% de las emisiones vienen derivadas del transporte. Esto nos debe hacer pensar en que tenemos que ser más sostenibles y eficientes a través de un transporte público y colectivo. El ferrocarril es la pieza que vertebra el territorio», añadió la especialista.

Impulsar una red de transporte sostenible, a lo que se suma hacer un mayor uso de las bicicletas. Daniel Serra, director del EIT Mobility, una iniciativa europea creada para acelerar la transición hacia la movilidad sostenible, sostuvo durante su charla que «la utilización de la bici se tiene que lograr más». «Ya no hay excusas», recalcó. «París consiguió mover a millones de personas en los Juegos Olímpicos con transporte público y bicicletas», ejemplificó. Pero estas dos cuestiones, las infraestructuras y la movilidad, debe venir acompañada además de energía limpia. Eduardo Lobato, director comercial de Iberdrola en Euskadi, aseguró que las ciudades «pasarán por una transición que sí o sí será verde». «De la descarbonización, las renovables o el consumo limpio dependerá el planeta. El cambio hacia el modelo sostenible va en aumento, pero para ello, las redes tienen que estar preparadas», recordó.

Más calidad de vida

Durante la jornada, se debatió sobre la concepción de las ciudades como ecosistemas, de incorporar la naturaleza en las calles, de reducir el impacto nocivo del transporte aéreo, ferroviario y por carretera o del manejo de los datos. «Cuando pensamos en un ecosistema a muchos nos viene a la cabeza bosques, fauna, vegetación, pero todo ello podría ser aplicado a la ciudad», afirmó la consultora Martha Thorne, quien defendió el uso de los vehículos eléctricos para mejorar la calidad del aire y, por tanto, la salud. Al mismo tiempo, la experta destacó que el cambio climático hará que la sociedad «busque lugares seguros donde vivir», lo que contribuirá a «una mayor migración».

Su postura fue compartida por Fran Viñez, director general de Bilbao Ría 2000, quien defendió espacios «del día a día» amables y que ayuden a mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos. Durante el foro, numerosos expertos coincidieron también en la importancia de poner en valor la colaboración público-privada y en la necesidad de que la administración «apoye e invierta más» en energías verdes.