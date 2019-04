LA URNA DE LOS LISTOS Sería interesante debatir quién está capacitado y quién no para decidir nuestro futuro JON URIARTE Viernes, 26 abril 2019, 23:30

«Al principio me entró la risa». Al escucharle, con ese hablar tan singular y remarcado, no puedo evitar compartir su sensación. Pero no porque fuera la persona elegida, sino por ser una de las clásicas reacciones cuando te toca estar en una mesa electoral. Las otras son el agobio y el cabreo. No es plato de buen gusto para la mayoría, aunque conozco a quien sería muy feliz, presidir una de esas mesas. Ya digo que hay gente para todo. Sea por su compromiso con la democracia o por ser reina por un día. Antonio no pensó en todo eso. O quizá sí. Pero lo que prevaleció al final fue una idea. Visibilizar su caso y el de muchos. No solo el de las personas sordociegas. También el del resto que convive con discapacidades. Porque, aquí viene lo gordo, hasta el pasado 6 de diciembre, que apareció en el BOE, no solo era imposible que presidiera. Simplemente, no podía votar. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Hay una urna solo para listos? Pues ya están tardando.

Cuando se redactó la actual Constitución, que muchos de los que la defienden y otros tantos que la detestan no han leído jamás, incluyó un artículo. El 3, que permitía retirar el derecho a voto a quienes por una sentencia judicial les hubiesen declarado incapacitados para ello. Lo que generaba serios problemas para esa parte de la ciudadanía. Pónganse en su lugar. Por eso llama la atención que se tardara cuatro décadas en cambiar tamaña infamia. Visto la fauna que vota y, no lo olvidemos, la que se presenta, si tuvieran que pasar un exámen no pisaban ni el colegio electoral. Lo digo pensando en el bien del país y del planeta Tierra en general. Y no exagero. Escucho, más de lo que quisiera, a demasiada gente cercana y lejana hablar sobre lo que debemos votar y lo que no. Genera escalofríos. Casi echo de menos los tiempos en que cierta amiga de mi madre votaba al que tuviera los zapatos más limpios. Mantenía la teoría de que alguien así era persona de fiar. Al menos tenía un criterio. Hoy es la jornada de reflexión. Que viene a ser el día en que los políticos salen a la calle jugando a ser ciudadanos de a pie. Y se les ve un andar más falso que un famoso con gafas de sol, intentando pasar desapercibido. Pero forma parte del circo. Por cierto, esto de reflexionar no se estila en otros países. Algunos por cierto, con muchísimos más años de democracia que nosotros. Pero no nos desviemos.

Maider y Andrés, tienen lo que ahora llaman capacidades diferentes y ellos denominan, sin tantas pamplinas, down por un lado y síndrome alcohólico fetal por el otro. Tienen sus trabajos y sus vidas. Y se les ve más felices que tristes. Cierto que Maider se pegó una llorera hace unos días porque se ha enfadado con una amiga, por cosas de chicos y amores creo que fue, pero ayer lucía una sonrisa radiante. Está preocupada. Quiere llegar pronto a votar. Se pasa el día mirando el reloj. Odia el retraso. Curioso detalle. Porque su hermano, que nació sin síndrome alguno cree que la hora es algo relativo. Y siempre llega tarde. Ya se encargará ella de que no sea así esta vez. A las nueve todos arriba. Quien quiera dormir más, que no cuente con ella. Ha quedado con Andrés. Votan en diferente mesa, según les han dicho. Pero están igual de ilusionados. Él tiene alguna duda aún sobre el voto. Maider no. Su madre le pregunta por el partido elegido. Pero no suelta prenda. «El voto es secreto», proclama a los cuatro vientos. Al escucharle recuerdo la de veces que he sufrido esa misma pregunta. Jamás la respondo. Como Maider. Y como Andrés, que tampoco lo contará. Al fin y al cabo, están en su derecho. El que tiene toda persona. El voto secreto. Ese que, sumados a otros, llegarán a un partido grande o pequeño que acabará teniendo o no, representación y sillón de poder. Lo que viene siendo un gobierno.

Y vuelvo a preguntarme por qué han tardado tanto en cambiar esa ley y en cambio hay descerebrados que, como decía, no solo votan. Incluso se presentan y les votan, esto es lo peor, personas sin discapacidades oficiales. De ahí que tenga más fe en el sentido común de Maider y de Andrés que de mucha gente. Y entre esa gente incluyo a quienes se encargan de la composición de las mesas electorales. Tengo un amigo que ha sido llamado a una. Su mujer a otra. Que tengan dos niñas menores, que se quedarán solas si no hacen encaje de bolillos y recurren a un familiar, le da igual a la administración. Porque recurrieron. Nada cambió. Bueno si. Gastaron tiempo, sudor y gasolina para intentar solucionarlo donde les dijeron que se tomaban estas decisiones. Y se quedaron con la misma cara que las otras veinte parejas que estaban allí en la misma situación. O como la de una mujer que ya ha sido llamada cuatro veces. Que le toque siempre este sorteo y no la Primitiva ya es mala suerte. O inutilidad de quien lleva el tema. Algo me dice que es lo segundo.

Que sea noticia en 2019 que una persona sordociega presida una mesa o que las personas con discapacidades puedan votar, nos confirma que este mundo siempre tendrá dos varas de medir. Pena que no haya una urna para quienes somos simples mortales y otra para quienes deciden quién es apto para meter el sobre y quién no, quién debe presidir una mesa y quién no. Así podrían votarse entre ellos y crear su propio país. El de los listos perfectos y la madre que los parió.