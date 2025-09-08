El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Unos técnicos toman muestras en un río. E. C.

URA impone en seis años 1,67 millones en multas por 660 afecciones a los ríos

La Agencia Vasca del Agua ha abierto 775 expedientes sancionadores desde 2019, de los que cuatro están en los juzgados

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:14

La Agencia Vasca del Agua, URA, ha iniciado 775 expedientes sancionadores desde 2019 por afecciones a los ríos. La mayoría de esas investigaciones, 660, se ... han cerrado con sanciones económicas que suman 1,67 millones de euros, aunque hay medio centenar de expedientes en los que se ha emplazado a reponer el entorno fluvial a su estadio anterior, otros tantos en una fase previa de tramitación ya que son recientes y cuatro que se han puesto en conocimiento de instancias judiciales por poder suponer un delito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  6. 6

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  9. 9 Detenidos dos hombres por agredir sexualmente a una mujer que dormía en un pabellón de Bilbao
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo URA impone en seis años 1,67 millones en multas por 660 afecciones a los ríos

URA impone en seis años 1,67 millones en multas por 660 afecciones a los ríos