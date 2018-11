Los últimos cócteles en el mejor bar del mundo La barra del bar Dandelyan. / DANDELYAN El Dandelyan, ubicado en la margen sur del Támesis, deleita a sus clientes con creaciones botánicas en sus copas inspiradas en 'La Modernidad de las plantas'. El local cierra a finales de año para reinventarse de cara a 2019 BRUNO VERGARA Domingo, 25 noviembre 2018, 01:13

¿Es posible que un cóctel pueda contener entre sus ingredientes cartón reciclado o lanolina, sustancia viscosa que se obtiene de la lana de cabra y que se emplea en la industria de la cosmética? Sí, de hecho ocurre en el Dandelyan, considerado el mejor bar del mundo en 2018. El local está ubicado en Londres, en la margen sur del Támesis, en los bajos del majestuoso hotel Mondrian. El creador del establecimiento es el barman Ryan Chetiyawardana, también conocido como el 'Sr. Lyan', quien anunció el cierre del bar a finales de año, dos días antes de conocerse el prestigioso galardón. Un premio que le arrebató al grandioso 'American Bar' del hotel Savoy. El negocio dejará de existir tal y como es ahora, aunque se reinventará de cara al 2019. Continuará en el mismo lugar, aunque ni el mismo equipo que trabaja en él sabe aún cuál será la próxima apuesta. Por ello, los que quieran deleitarse con un brebaje en este local deben apresurarse.

El Dandelyan cuenta con una inmensa cristalera desde la que se pueden disfrutar de unas maravillosas vistas al Támesis y de la Catedral de San Pablo. No obstante, los que busquen el establecimiento por el nombre, incluso si lo hacen con Gps, es probable que acaben dando, como mínimo, una vuelta al hotel donde está ubicado. Eso se debe a que el rótulo en el que se indica el nombre del bar ocupa una mínima parte del ventanal. Una vez localizado, la entrada se puede hacer tanto desde el paseo del río como por el acceso al hotel desde el otro lado del edificio. Uno piensa que en un bar así puede haber cola. No la hay, ya que hay posibilidad de hacer reservas. El cliente puede acudir sin ella, pero asume el riesgo de que no haya sitio o de que le ofrezcan una mesa por un tiempo limitado. En nuestro caso fue de dos horas, más que suficiente.

El interior del bar ha sido proyectado por el diseñador británico Tom Dixon, que ha plasmado un entorno Art Deco, inspirado en los lujosos cruceros de generaciones pasadas. La barra del Dandelyan es de marmol verde oscuro. Toda de una pieza, con rayas doradas. En ella hay taburetes de cuero de color lavanda. En el resto del espacio se respira un ambiente acogedor y algo extravagante, con butacas tirando a doradas y sofás de terciopelo verde oscuro. Dos escalones separan otra zona aún más opulenta. Un gran sofá rosa serpentea por todo ese espacio, donde las mesas de cristal con patas doradas muestran un fuerte contraste. En el centro, una espejo de grandes dimensiones en forma de diamante sobre una pared verde oscura domina la estancia. Todo sobre un parqué claro con algunas alfombras. Una decoración llamativa con una mezcla de colores singular. Una atmósfera de lujo en la que se dan cita todo tipo de personas. Nada que ver con la opulencia del local.

En todas las mesas hay una vela que otorga calidez al entorno, en el que la luz es tenue y en ocasiones escasa. Al tomar asiento, puede resultar curioso que te sirvan un vaso de agua. «Es para poder degustar diferentes sabores y texturas sin que el sabor de un cóctel interfiera en el siguiente, y sobre todo, para hidratarse», explica Grazia Clementi, una empleada italiana que derrocha simpatía. Mientras uno ojea la carta de cócteles, a la que ellos denominan menú, la música -rock, funk y disco de los años 70 y 80, dependiendo del día- suena a un volumen idóneo para mantener una conversación.

Ocho de los dieciséis cócteles que ofrece el bar, el menú 'La modernidad de las plantas' y el cóctel 'Nitrate Manhattan'. / BRUNO VERGARA

El barman prepara los combinados. El sonido de la coctelera se mezcla con el de la música. El último menú del Dandelyan, bautizado 'La vida moderna de las plantas' ofrece dieciséis cócteles, cuyo precio oscila entre 12,5 y 13,5 libras. Un precio apropiado si se tiene en cuenta la calidad y categoría del bar. Esta carta está dividida a su vez en tres secciones basadas en tres ingredientes: menta, uva y lúpulo. A cada bebida se le asocia una pequeña leyenda en cuya descripción hace referencia al ingrediente base de esa bebida, las circunstancias en las que ha sido cultivada dicha planta u otros aspectos que poco tienen que ver con lo que se espera leer en la carta de un bar.

Descripción de un cóctel 'NITRATE MANHATTAN': La agricultura de lúpulo en Gran Bretaña, especialmente en Yorkshire, creó una interdependencia entre varios cultivos y el ganado. Esto implicó el cruce de materiales, la combinación de habilidades y el uso de subproductos para garantizar los mejores rendimientos en tiempos difíciles. A lo largo de los años, esto se ha convertido en la creación de puntos de acceso locales de excelencia en todo el mundo.

Los cócteles del Dandelyan impresionan. No solo por su sabor único, sino por los ingredientes que incluyen. El 'Re-Supply Sour', por ejemplo, lleva parte de cartón reciclado, y el 'Nitrate Manhattan', lanolina, sustancia que se obtiene de la lana de la cabra. Asimismo, en la parte posterior del menú asocian cada bebida con un momento del día, ya sea la tarde o de noche. Si el cliente aún está indeciso, los empleados, como Clementi, siempre están atentos, dispuestos a asesorar en función de los gustos y preferencias de los parroquianos. Esta trabajadora no tiene prisa, se llega a sentar en otra silla o incluso se arrodilla para explicar la carta, exponiendo los sabores y textura que el cliente puede percibir con cada combinado. Clementi lleva un año y medio en el bar, y ha colaborado, junto a sus otros 27 compañeros, en la elaboración de cuatro menús. «Todos conocemos a la perfección cada cóctel, ya que los hemos creado, pensando y dado el visto bueno nosotros», sostiene. «La esencia del bar somos el equipo», subraya Grazia, quien elogia el trabajo de sus compañeros: «Sin todos ellos esto no es posible».

El Dandelyan adopta un enfoque moderno inspirado en los grandes botánicos, en los recolectores de frutas y los bon vivants. Con esta visión y con los conocimientos biológicos, el equipo de este bar se esfuerza por crear cócteles innovadores que exploren los límites del sabor. Unas bebidas originales en las que las papilas gustativas tratan de adivinar de qué sabor se trata. Su última carta o menú se denomina 'La vida moderna de las plantas', «una exploración realista en el futuro de los alimentos», explican.

El mejor bar del mundo de 2018 afronta su recta final. Los últimos cócteles del Dandelyan. A partir de 2019 todo es una incógnita, aunque seguro que el nuevo proyecto no dejará indiferente a nadie.